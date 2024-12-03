bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 13:33

Published 3 декабря, 13:33

Modified 3 декабря, 13:33

Updated 3 декабря, 13:33

Больное дерево в белгородской Сосновке

«Неужели мы потеряем сосновый лес?» Деревья в белгородской Сосновке скосила болезнь

3 декабря 2024, 13:33
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Больное дерево в белгородской Сосновке

Белгородцы встревожены состоянием деревьев в парке Сосновка

Сюжет
Новости Белгорода
Пока в парке Сосновка устанавливают арт-объекты и готовятся делать открытый бассейн, деревья там умирают. Горожане не знают, что стало причиной, но растения сами ломаются и падают. Что-то или кто-то точит их корни и стволы. Это насекомые? Объяснили в мэрии.

Белгородцы не понимают, что происходит с деревьями в сосновом лесу. В зелёном массиве парка Сосновка, ближе к реке, их буквально свалила какая-то зараза. Люди предполагают, что уничтожают растения насекомые, так как у деревьев источены корни и стволы.

«Вопрос к экологам, наверное. А что у нас с деревьями в сосновом лесу? Как будто какие-то насекомые уничтожают их. Источены корни и стволы. Не видно спилов, деревья, похоже, просто ломаются и падают. Неужели мы потеряем сосновый лес?» — пишут жители в соцсетях.

Ответ нашёлся в мэрии. Там рассказали, что на территории Белгородской области больше остальных болезней деревьев распространены корневая губка и опенок. По всей видимости, именно они стали причиной гибели сосен.

На вопрос о том, делают ли что-то власти, чтобы сберечь деревья, мэр Валентин Демидов объяснил: вылечить корневую губку невозможно, так как омертвевшие ткани живыми не заменятся. Такие деревья приходится вырубать и заменять на лиственные. Это уже делали в парке ранее. Насчёт опенка градоначальник пояснений не дал.

Напомним, что два года назад в Белгороде запустили интерактивную карту, где отображаются все больные деревья.

Больное дерево в белгородской СосновкеБольное дерево в белгородской Сосновке
Больное дерево в белгородской СосновкеБольное дерево в белгородской Сосновке
Больное дерево в белгородской Сосновке. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Цель для БПЛА? Зачем в Сосновке в Белгороде решили установить 6-метровые буквы
Узнать подробнее
Читайте также:
«На задворки в лес»: белгородцы хотят новый бассейн не в Сосновке, а у «Спартака»Станет ли открытый бассейн в Белгороде «открытым»?Не только слово: какая изюминка появится у огромных букв в парке Сосновка Белгорода
#Валерия Колесникова#Город#Экология#Новости Белгорода#Сосновка#Белгород#Насекомые#Вырубка деревьев#Болезни деревьев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика