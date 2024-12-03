«Неужели мы потеряем сосновый лес?» Деревья в белгородской Сосновке скосила болезнь

Posted 3 декабря, 13:33
Published 3 декабря, 13:33
Modified 3 декабря, 13:33
Updated 3 декабря, 13:33
Белгородцы не понимают, что происходит с деревьями в сосновом лесу. В зелёном массиве парка Сосновка, ближе к реке, их буквально свалила какая-то зараза. Люди предполагают, что уничтожают растения насекомые, так как у деревьев источены корни и стволы.
«Вопрос к экологам, наверное. А что у нас с деревьями в сосновом лесу? Как будто какие-то насекомые уничтожают их. Источены корни и стволы. Не видно спилов, деревья, похоже, просто ломаются и падают. Неужели мы потеряем сосновый лес?» — пишут жители в соцсетях.
Ответ нашёлся в мэрии. Там рассказали, что на территории Белгородской области больше остальных болезней деревьев распространены корневая губка и опенок. По всей видимости, именно они стали причиной гибели сосен.
На вопрос о том, делают ли что-то власти, чтобы сберечь деревья, мэр Валентин Демидов объяснил: вылечить корневую губку невозможно, так как омертвевшие ткани живыми не заменятся. Такие деревья приходится вырубать и заменять на лиственные. Это уже делали в парке ранее. Насчёт опенка градоначальник пояснений не дал.
Напомним, что два года назад в Белгороде запустили интерактивную карту, где отображаются все больные деревья.