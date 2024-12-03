«Неужели мы потеряем сосновый лес?» Деревья в белгородской Сосновке скосила болезнь

На вопрос о том, делают ли что-то власти, чтобы сберечь деревья, мэр Валентин Демидов объяснил: вылечить корневую губку невозможно, так как омертвевшие ткани живыми не заменятся. Такие деревья приходится вырубать и заменять на лиственные. Это уже делали в парке ранее. Насчёт опенка градоначальник пояснений не дал.