Названа предварительная дата открытия ёлочных базаров в Белгороде

Posted 3 декабря, 14:18
Published 3 декабря, 14:18
Modified 3 декабря, 14:18
Updated 3 декабря, 14:18
В Белгороде перед новогодними праздниками вновь откроются ёлочные базары. Где именно, пока неизвестно — конкретные точки ещё не определили.
Вместе с тем сообщается, что ёлочные базары начнут работать с 17 декабря.
В 2023 году продавать новогодние деревья начали на день раньше — с 16 декабря. Впрочем, покупать ёлки раньше 20-х чисел специалисты всё равно не советуют.
Всего в Белгороде в прошлом году работало более 30 точек. Стоимость метра сосны на базарах начиналась от 800 рублей, а ели — от 1000 рублей. В продаже также были ветки. А некоторые белгородцы просили, чтобы ассортимент разбавили деревьями в кадках.