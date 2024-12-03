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Posted 3 декабря, 14:18

Published 3 декабря, 14:18

Modified 3 декабря, 14:18

Updated 3 декабря, 14:18

В Белгороде вновь откроют ёлочные базары

Названа предварительная дата открытия ёлочных базаров в Белгороде

3 декабря 2024, 14:18
Фото: bel.ru. В Белгороде вновь откроют ёлочные базары
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Новости Белгорода
Продажу елей и сосен начнут за две недели до праздников, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на мэрию. По каким адресам будут работать торговые точки, пока неизвестно.

В Белгороде перед новогодними праздниками вновь откроются ёлочные базары. Где именно, пока неизвестно — конкретные точки ещё не определили.

Вместе с тем сообщается, что ёлочные базары начнут работать с 17 декабря.

В 2023 году продавать новогодние деревья начали на день раньше — с 16 декабря. Впрочем, покупать ёлки раньше 20-х чисел специалисты всё равно не советуют.

Всего в Белгороде в прошлом году работало более 30 точек. Стоимость метра сосны на базарах начиналась от 800 рублей, а ели — от 1000 рублей. В продаже также были ветки. А некоторые белгородцы просили, чтобы ассортимент разбавили деревьями в кадках.

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