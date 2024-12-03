Названа предварительная дата открытия ёлочных базаров в Белгороде

Всего в Белгороде в прошлом году работало более 30 точек. Стоимость метра сосны на базарах начиналась от 800 рублей, а ели — от 1000 рублей. В продаже также были ветки. А некоторые белгородцы просили, чтобы ассортимент разбавили деревьями в кадках.