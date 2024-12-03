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Posted 3 декабря, 07:05

Published 3 декабря, 07:05

Modified 3 декабря, 08:06

Updated 3 декабря, 08:06

Шоу обещают провести во время открытия новогодней ёлки

На открытии новогодней ёлки в Белгороде проведут «водно-экстремальное шоу»

3 декабря 2024, 07:05
Фото: 1MI. Шоу обещают провести во время открытия новогодней ёлки
Сюжет
Новый год
В Белгороде в декабре скучать не придётся. Кроме забега с хаски, власти запланировали ещё одно мероприятие. Информации о нём очень мало, но известно, что оно как-то будет связано с водой.

Дирекция фестивалей города Белгорода заказала организацию и проведение «водно-экстремального шоу» в рамках открытия новогодней ёлки.

Подробности о предстоящем мероприятии пока неизвестны. Однако сложно представить, как можно организовать водное шоу в условиях холодной погоды, особенно если выпадет снег. Тем не менее потратят на это удовольствие 2,8 миллиона рублей.

Дата шоу тоже не уточняется.

Напомним, что в этом году в Белгороде также вновь пройдёт забег с хаски. О том, как продвигается подготовка города к главному празднику, читайте здесь.

Новый год в Белгороде вновь отпразднуют забегом с хаски
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новый год#Вода#Новости Белгорода#Мероприятие#Белгород#Экстремальное шоу#Забег с хаски
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