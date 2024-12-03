На открытии новогодней ёлки в Белгороде проведут «водно-экстремальное шоу»

Posted 3 декабря, 07:05
Published 3 декабря, 07:05
Modified 3 декабря, 08:06
Updated 3 декабря, 08:06
Дирекция фестивалей города Белгорода заказала организацию и проведение «водно-экстремального шоу» в рамках открытия новогодней ёлки.
Подробности о предстоящем мероприятии пока неизвестны. Однако сложно представить, как можно организовать водное шоу в условиях холодной погоды, особенно если выпадет снег. Тем не менее потратят на это удовольствие 2,8 миллиона рублей.
Дата шоу тоже не уточняется.
Напомним, что в этом году в Белгороде также вновь пройдёт забег с хаски. О том, как продвигается подготовка города к главному празднику, читайте здесь.