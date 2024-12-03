Хранение огурцов после сбора: условия и методы продления свежести

Чтобы правильно заморозить огурцы, их нужно сначала тщательно промыть, высушить, а затем нарезать на кольца или ломтики. Перед заморозкой рекомендуется замочить их в ледяной воде на несколько минут, чтобы они приобрели более твердую текстуру. Затем огурцы нужно разложить на подносе в один слой и заморозить. Когда они замерзнут, можно переложить их в герметичный пакет или контейнер.