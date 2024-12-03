Два человека погибли в страшном ДТП с «Ларгусом» и КамАЗом под Белгородом

Первая смертельная авария случилась вечером 2 декабря в Старооскольском горокруге. Там на автодороге М-2 «Крым» — Прохоровка — Губкин — Р-298 автомобиль Toyota Wish насмерть сбил 53-летнего мужчину. На улице уже было достаточно темно, а у пешехода не было светоотражающих элементов, из-за чего 42-летний водитель не заметил его на дороге. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.