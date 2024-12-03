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Posted 3 декабря, 09:05

Published 3 декабря, 09:05

Modified 3 декабря, 09:05

Updated 3 декабря, 09:05

В авариях накануне в Белгородской области погибли три человека

Два человека погибли в страшном ДТП с «Ларгусом» и КамАЗом под Белгородом

3 декабря 2024, 09:05
Фото: УМВД России по Белгородской области. В авариях накануне в Белгородской области погибли три человека

Два смертельных ДТП произошло за вечер в Белгородской области

Сюжет
ДТП
За сутки в Белгородской области произошло сразу несколько серьёзных ДТП. Место происшествия одного из них даже попало на камеру очевидца. Пострадали и погибли люди. В УМВД рассказали подробности.

Первая смертельная авария случилась вечером 2 декабря в Старооскольском горокруге. Там на автодороге М-2 «Крым» — Прохоровка — Губкин — Р-298 автомобиль Toyota Wish насмерть сбил 53-летнего мужчину. На улице уже было достаточно темно, а у пешехода не было светоотражающих элементов, из-за чего 42-летний водитель не заметил его на дороге. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Второе смертельное ДТП произошло в Яковлевском округе — в районе 21:30 на автодороге Томаровка — Стрелецкое — Задельное. Автомобиль Lada Largus сначала сбил находившегося на проезжей части 27-летнего водителя КамАЗа, а затем въехал в гружённый свёклой грузовик.

Водитель КамАЗа и 44-летний пассажир Lada скончались на месте. Водителя легковушки — 50-летнего мужчину — госпитализировали.

Два ДТП примерно в одно и то же время произошли накануне в Белгороде. Первое случилось на пересечении улиц Калинина и Студенческая. Читатель Бел.Ру прислал в редакцию видео с места, на тот момент там сотрудники МЧС выламывали двери.

Оказалось, что 23-летний водитель Lada Samara не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Ему потребовалась медицинская помощь.

Вторая авария случилась уже на улице Корочанская. Там 68-летний водитель «Волги» сбил 52-летнюю женщину. Она шла по нерегулируемому переходу. Женщина пострадала.

Серьёзная авария произошла перед перекрёстком в Белгороде
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