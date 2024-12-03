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Posted 3 декабря, 12:46

Published 3 декабря, 12:46

Modified 3 декабря, 12:46

Updated 3 декабря, 12:46

На видео белгородские подростки «избивали» товарища

Чтобы набрать «классы»: белгородские подростки «избили» друга на камеру

3 декабря 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney. На видео белгородские подростки «избивали» товарища

Полиция Старого Оскола нашла школьников из видео с якобы избиением подростка

Сюжет
Драка
Недавно в Сети распространилось видео, где школьники якобы избивают своего друга. Сообщалось, что инцидент произошёл в Старом Осколе. Сотрудники полиции заинтересовались публикацией и решили найти участников резонансного ролика. Что было дальше?

Героями ролика оказались учащиеся одной из школ Старооскольского городского округа. Удалось установить всех троих: им по 13, 14 и 15 лет соответственно. Когда полицейские старооскольского управления МВД России спросили ребят, зачем они, собственно, избили своего друга, те ответили, что не делали этого.

Видео оказалось постановочным. Мальчишки хотели с его помощью поднять шум и привлечь внимание к своему интернет-каналу. Ни один из школьников в результате не пострадал.

Взрослые такую схему по раскрутке канала не оценили, с юношами и их родителями провели профилактическую беседу на тему приемлемости создания и распространения подобного контента.

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