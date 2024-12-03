Чтобы набрать «классы»: белгородские подростки «избили» друга на камеру

Posted 3 декабря, 12:46
Published 3 декабря, 12:46
Modified 3 декабря, 12:46
Updated 3 декабря, 12:46
Героями ролика оказались учащиеся одной из школ Старооскольского городского округа. Удалось установить всех троих: им по 13, 14 и 15 лет соответственно. Когда полицейские старооскольского управления МВД России спросили ребят, зачем они, собственно, избили своего друга, те ответили, что не делали этого.
Видео оказалось постановочным. Мальчишки хотели с его помощью поднять шум и привлечь внимание к своему интернет-каналу. Ни один из школьников в результате не пострадал.
Взрослые такую схему по раскрутке канала не оценили, с юношами и их родителями провели профилактическую беседу на тему приемлемости создания и распространения подобного контента.