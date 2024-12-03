Чтобы набрать «классы»: белгородские подростки «избили» друга на камеру

Героями ролика оказались учащиеся одной из школ Старооскольского городского округа. Удалось установить всех троих: им по 13, 14 и 15 лет соответственно. Когда полицейские старооскольского управления МВД России спросили ребят, зачем они, собственно, избили своего друга, те ответили, что не делали этого.