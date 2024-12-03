Белгородцы смогут на один день стать губернатором, его замом или министром

Posted 3 декабря, 06:32
Published 3 декабря, 06:32
Modified 3 декабря, 06:34
Updated 3 декабря, 06:34
День дублёра, который также ещё называют днём самоуправления, проведут в правительстве Белгородской области 25 января. Это шанс для молодых людей, которые хотят построить карьеру в государственной сфере, попробовать себя в роли чиновника.
Молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет смогут на один день стать губернатором, заместителем губернатора или отраслевым министром правительства региона. Для этого необходимо:
Лучшие дублёры получат предложения о работе и возможность войти в кадровый резерв правительства региона.
Подробную информацию можно найти на сайте министерства по делам молодёжи правительства Белгородской области. По всем вопросам — к министру Татьяне Киреевой.