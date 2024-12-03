bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 06:32

Published 3 декабря, 06:32

Modified 3 декабря, 06:34

Updated 3 декабря, 06:34

Белгородское правительство проведёт акцию «День дублёра»

Белгородцы смогут на один день стать губернатором, его замом или министром

3 декабря 2024, 06:32
Фото: 1MI. Белгородское правительство проведёт акцию «День дублёра»

В правительстве Белгородской области проведут день дублёра

Сюжет
Новости Белгорода
Сначала ученики менялись местами с учителями, чтобы попробовать себя в роли педагога, а теперь студенты смогут примерить на себя роль государственного служащего. Правительство Белгородской области организует день дублёра. Он пройдёт уже в конце января 2025 года, рассказал Вячеслав Гладков.

День дублёра, который также ещё называют днём самоуправления, проведут в правительстве Белгородской области 25 января. Это шанс для молодых людей, которые хотят построить карьеру в государственной сфере, попробовать себя в роли чиновника.

Молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет смогут на один день стать губернатором, заместителем губернатора или отраслевым министром правительства региона. Для этого необходимо:

  1. До 15 декабря заполните анкету участника и пройти конкурсный отбор;
  2. Принять участие в деловой игре;
  3. Стать финалистом и получить возможность участвовать в дне молодёжного самоуправления.

Лучшие дублёры получат предложения о работе и возможность войти в кадровый резерв правительства региона.

Подробную информацию можно найти на сайте министерства по делам молодёжи правительства Белгородской области. По всем вопросам — к министру Татьяне Киреевой.

На Новом мосту в Белгороде в 2025 году появится «выделенка» для автобусов
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, когда начнётся строительство первых зданий в «Белом квартале»Чиновники назвали сроки ремонта пострадавшего от БПЛА приюта для собак под БелгородомОпять о старом? Белгородцы вновь пожаловались на запах гари
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Правительство#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Государственная служба#День дублёра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика