Белгородцы смогут на один день стать губернатором, его замом или министром

В правительстве Белгородской области проведут день дублёра

Сюжет Новости Белгорода

Сначала ученики менялись местами с учителями, чтобы попробовать себя в роли педагога, а теперь студенты смогут примерить на себя роль государственного служащего. Правительство Белгородской области организует день дублёра. Он пройдёт уже в конце января 2025 года, рассказал Вячеслав Гладков.