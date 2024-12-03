Белгородские медики высказались о китайских датчиках для диабетиков

Врач добавила, что в Белгородской области юные пациенты ещë не использовали новые китайские системы мониторинга. Но это сделали врачи. Они устанавливали датчики на себя и проверяли показатели по глюкометру — расхождения были минимальными. Поэтому негативных отзывов новые приборы не получили.