Белгородские медики высказались о китайских датчиках для диабетиков

Posted 3 декабря, 11:30
Published 3 декабря, 11:30
Modified 3 декабря, 11:32
Updated 3 декабря, 11:32
По словам Домановой, система мониторинга помогает детям следить за так называемыми трендами — тенденциями снижения и увеличения уровня сахара. Основной контроль всë равно происходит с помощью тест-полосок.
Контроль даëт возможность отслеживать динамику, что уменьшает риски осложнения.
Елена Доманова
Врач добавила, что в Белгородской области юные пациенты ещë не использовали новые китайские системы мониторинга. Но это сделали врачи. Они устанавливали датчики на себя и проверяли показатели по глюкометру — расхождения были минимальными. Поэтому негативных отзывов новые приборы не получили.
Эндокринолог также добавила, что для родителей и детей пройдëт обучение по использованию новых систем.
Напомним, на себе новую систему также испытал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он отметил, что различий между датчиками не нашёл.