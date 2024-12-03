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Posted 3 декабря, 11:30

Published 3 декабря, 11:30

Modified 3 декабря, 11:32

Updated 3 декабря, 11:32

Белгородские медики высказались о китайских датчиках для диабетиков

Белгородские медики высказались о китайских датчиках для диабетиков

3 декабря 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney.
Врачи испытали их на себе, а также сравнили показатели с глюкометром. Подробнее сообщила главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Белгородской области Елена Доманова.

По словам Домановой, система мониторинга помогает детям следить за так называемыми трендами — тенденциями снижения и увеличения уровня сахара. Основной контроль всë равно происходит с помощью тест-полосок.

Контроль даëт возможность отслеживать динамику, что уменьшает риски осложнения.
Елена Доманова

Врач добавила, что в Белгородской области юные пациенты ещë не использовали новые китайские системы мониторинга. Но это сделали врачи. Они устанавливали датчики на себя и проверяли показатели по глюкометру — расхождения были минимальными. Поэтому негативных отзывов новые приборы не получили.

Эндокринолог также добавила, что для родителей и детей пройдëт обучение по использованию новых систем.

Напомним, на себе новую систему также испытал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он отметил, что различий между датчиками не нашёл.

Почему белгородский минздрав не закупил прежние датчики для детей-диабетиков?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Врач#Белгород#Диабет#Датчики
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