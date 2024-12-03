Белгородец, устроивший в своём доме стрельбу, хотел так закончить ссору с семьёй

Posted 3 декабря, 09:15
Published 3 декабря, 09:15
Modified 3 декабря, 09:15
Updated 3 декабря, 09:15
Житель Белгородской области несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в своём доме. О случившемся узнали правоохранительные органы, которые изъяли у мужчины оружие и патроны к нему из-за стрельбы в неположенном месте.
В отношении мужчины составили протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ. В суде белгородец признал свою вину и раскаялся в совершённом правонарушении. Он объяснил, что выстрелил из ружья, чтобы закончить ссору с семьёй, но убивать он никого не собирался, поэтому целился в потолок и стены.
Судей белгородец попросил назначить ему административный штраф, потому что у него есть финансовая возможность для его уплаты. Семья подтвердила объяснения обвиняемого и отметила, что никаких претензий к нему не имеет — они уже помирились.
Суд учёл все обстоятельства и назначил мужчине штраф в размере 40 тысяч рублей, а также изъял из его пользования ружьё и патроны.