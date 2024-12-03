Белгородец, устроивший в своём доме стрельбу, хотел так закончить ссору с семьёй

В отношении мужчины составили протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ. В суде белгородец признал свою вину и раскаялся в совершённом правонарушении. Он объяснил, что выстрелил из ружья, чтобы закончить ссору с семьёй, но убивать он никого не собирался, поэтому целился в потолок и стены.