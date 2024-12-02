bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 15:34

Published 2 декабря, 15:34

Modified 2 декабря, 15:35

Updated 2 декабря, 15:35

Журналист Александр Юнашев объявил о запуске Telegram-канала «Юнашев Live»

Журналист Александр Юнашев объявил о запуске Telegram-канала «Юнашев Live»

2 декабря 2024, 15:34
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
На медиарынке появляется новый оригинальный проект — авторский Telegram-канал Александра Юнашева, который является корреспондентом кремлёвского пула с пятнадцатилетним стажем. Канал «Юнашев Live» намерен стать источником самых свежих и уникальных новостей из закулисья российской политики.

Предполагается, что данный проект будет отличаться своей стилистикой подачи эксклюзивных материалов: его концепция основана не просто на потоке новостей, а на отборе наиболее значимых и интересных событий. Этот канал станет пространством, где чиновникам задают вопросы, которые многие боятся задать, а новости представляются с неожиданной точки зрения, несмотря на большое количество конкурентов.

Александр Юнашев отметил, что его цель не заключается в псевдоаналитике или сомнительных инсайдах. Он акцентировал внимание на том, что его контент включает факты, комментарии от депутатов до министров, а также его собственные наблюдения. Любовь к стране проявляется не в слепом восхищении, а в готовности указывать на ошибки и бороться с коррупцией.

Проект «Юнашев Live» представляет собой часть News Media Holding, в который также входит новостной ресурс LIFE, где автор канала работал журналистом в течение длительного времени.

Сам Александр характеризует подход к работе следующим образом: пришёл, увидел, задал вопросы — опубликовал результаты. Темы, фигуры и вопросы будут освещаться со всех точек зрения и с высоким уровнем профессионализма, охватывая всё — от депутатов до президента.

Создатель акцентирует внимание на том, что аналогичного канала с таким уникальным подходом и новым взглядом ранее не существовало.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика