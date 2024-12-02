Журналист Александр Юнашев объявил о запуске Telegram-канала «Юнашев Live»

Александр Юнашев отметил, что его цель не заключается в псевдоаналитике или сомнительных инсайдах. Он акцентировал внимание на том, что его контент включает факты, комментарии от депутатов до министров, а также его собственные наблюдения. Любовь к стране проявляется не в слепом восхищении, а в готовности указывать на ошибки и бороться с коррупцией.