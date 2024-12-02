Журналист Александр Юнашев объявил о запуске Telegram-канала «Юнашев Live»

Posted 2 декабря, 15:34
Published 2 декабря, 15:34
Modified 2 декабря, 15:35
Updated 2 декабря, 15:35
Предполагается, что данный проект будет отличаться своей стилистикой подачи эксклюзивных материалов: его концепция основана не просто на потоке новостей, а на отборе наиболее значимых и интересных событий. Этот канал станет пространством, где чиновникам задают вопросы, которые многие боятся задать, а новости представляются с неожиданной точки зрения, несмотря на большое количество конкурентов.
Александр Юнашев отметил, что его цель не заключается в псевдоаналитике или сомнительных инсайдах. Он акцентировал внимание на том, что его контент включает факты, комментарии от депутатов до министров, а также его собственные наблюдения. Любовь к стране проявляется не в слепом восхищении, а в готовности указывать на ошибки и бороться с коррупцией.
Проект «Юнашев Live» представляет собой часть News Media Holding, в который также входит новостной ресурс LIFE, где автор канала работал журналистом в течение длительного времени.
Сам Александр характеризует подход к работе следующим образом: пришёл, увидел, задал вопросы — опубликовал результаты. Темы, фигуры и вопросы будут освещаться со всех точек зрения и с высоким уровнем профессионализма, охватывая всё — от депутатов до президента.
Создатель акцентирует внимание на том, что аналогичного канала с таким уникальным подходом и новым взглядом ранее не существовало.