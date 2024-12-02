Завышения нет? Белгородцев возмутила цена на сыр, но власти говорят, что всё в норме

Posted 2 декабря, 08:02
Published 2 декабря, 08:02
Modified 2 декабря, 08:02
Updated 2 декабря, 08:02
Белгородцы вновь в шоке от цен в супермаркете «Европа». Если ранее речь шла о 350 граммах рыбы, которую продали по стоимости товара весом более 500 грамм, то на этот раз жителей возмутил ценник на сыры.
Одна из посетительниц магазина сфотографировала продукты, чья стоимость за один килограмм достигает тысячи рублей. Она попросила приехать в супермаркет и проверить товары на завышенные ценники, однако первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Набоков заявил, что стоимость в магазине обоснованна.
«В целом цены в магазинах региона соответствуют ценам заводов-производителей. Они включают в себя минимальную торговую наценку и соответствует текущей рыночной ситуации. В ассортименте торговых предприятий присутствуют сыры разной ценовой категории в зависимости от сорта», — пояснил чиновник.
Белгородку же такой ответ возмутил: она объяснила, что только две недели назад этот же сыр приобретала за 700 рублей за килограмм.
«Стесняюсь спросить, какова минимальная торговая наценка? Я покупала его недели две назад за 700 рублей. Сейчас — 1000. На основании чего цены так выросли? Если это как-то связано с повышением цен на масло, так вы проверьте соотношение повышения цены на масло и на сыр в процентах. Там явная разница», — добавила жительница.
Отметим, что в России, помимо масла, подорожали свежие огурцы и помидоры, белокочанная капуста и репчатый лук. Также производители обещают рост цены на майонез.