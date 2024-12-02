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Posted 2 декабря, 08:02

Published 2 декабря, 08:02

Modified 2 декабря, 08:02

Updated 2 декабря, 08:02

Белгородцев поразила стоимость сыра в «Европе»

Завышения нет? Белгородцев возмутила цена на сыр, но власти говорят, что всё в норме

2 декабря 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцев поразила стоимость сыра в «Европе»

Белгородцев удивила «не завышенная» стоимость сыров в магазинах

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцев продолжают удивлять цены на продукты питания: на этот раз предметом обсуждения стали сыры в супермаркете «Европа», чья стоимость достигает тысячи рублей за килограмм. При этом власти утверждают, что цены обоснованны.

Белгородцы вновь в шоке от цен в супермаркете «Европа». Если ранее речь шла о 350 граммах рыбы, которую продали по стоимости товара весом более 500 грамм, то на этот раз жителей возмутил ценник на сыры.

Одна из посетительниц магазина сфотографировала продукты, чья стоимость за один килограмм достигает тысячи рублей. Она попросила приехать в супермаркет и проверить товары на завышенные ценники, однако первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Набоков заявил, что стоимость в магазине обоснованна.

«В целом цены в магазинах региона соответствуют ценам заводов-производителей. Они включают в себя минимальную торговую наценку и соответствует текущей рыночной ситуации. В ассортименте торговых предприятий присутствуют сыры разной ценовой категории в зависимости от сорта», — пояснил чиновник.

Белгородку же такой ответ возмутил: она объяснила, что только две недели назад этот же сыр приобретала за 700 рублей за килограмм.

«Стесняюсь спросить, какова минимальная торговая наценка? Я покупала его недели две назад за 700 рублей. Сейчас — 1000. На основании чего цены так выросли? Если это как-то связано с повышением цен на масло, так вы проверьте соотношение повышения цены на масло и на сыр в процентах. Там явная разница», — добавила жительница.
Стоимость сыров в «Европе» в Белгороде Стоимость сыров в «Европе» в Белгороде
Стоимость сыров в «Европе» в БелгородеСтоимость сыров в «Европе» в Белгороде
Стоимость сыров в «Европе» в Белгороде . Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК

Отметим, что в России, помимо масла, подорожали свежие огурцы и помидоры, белокочанная капуста и репчатый лук. Также производители обещают рост цены на майонез.

Масло не на первом месте: топ-5 подорожавших продуктов в Белгородской области
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