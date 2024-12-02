bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 13:35

Published 2 декабря, 13:35

Modified 2 декабря, 13:36

Updated 2 декабря, 13:36

В РФ могут запретить секту, чей глава участвовал в набегах на Белгородскую область

В РФ могут запретить секту, чей глава участвовал в набегах на Белгородскую область

2 декабря 2024, 13:35
Фото: 1MI.
Речь идёт о неонацистской организации WotanJugend, пишут «Известия». После начала СВО её участники примкнули к ВСУ, а в мае 2023 года состояли в ДРГ, пытавшейся проникнуть на территорию Грайворонского округа.

Неонацистскую организацию WotanJugend могут признать в России террористической. Члены этой секты, помимо других российских городов, есть и в Белгороде.

Её создал в 2012 году житель России, который в настоящий момент находится в Киеве. Члены объединения относятся к славянской неоязыческой секте родноверов. Всего участники организации провели 25 националистических концертов и фестивалей, на которых выступили около 40 российских звёзд. Они же проводят турниры по единоборствам и тренинги по стрельбе и минно-взрывной подготовке.

Некоторые члены объединения были замешаны в незаконном хранении оружия и боеприпасов, экстремистской литературы и символики.

В 2018 году создателя организации заочно арестовали и объявили в международный розыск, а после начала СВО многие члены секты поддержали ВСУ и даже стали участниками группы, пытавшейся вторгнуться на территорию Белгородской области.

Напомним, что украинский националист и создатель WotanJugend Алексей Левкин был в составе ДРГ, которая пыталась проникнуть в Грайворонский округ в мае 2023 года. Он мог находиться на территории региона, его объявляли в розыск.

Украинского диверсанта разыскивают в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Украинская ДРГ пыталась проникнуть в белгородское село на БТР?Иностранные наёмники ВСУ пытались прорваться в приграничный регион РоссииМины на дороге, ДРГ, «Барс-Белгород»: что случилось в Белгородской области за неделю
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Терроризм#Организация#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика