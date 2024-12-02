В РФ могут запретить секту, чей глава участвовал в набегах на Белгородскую область

Posted 2 декабря, 13:35
Published 2 декабря, 13:35
Modified 2 декабря, 13:36
Updated 2 декабря, 13:36
Неонацистскую организацию WotanJugend могут признать в России террористической. Члены этой секты, помимо других российских городов, есть и в Белгороде.
Её создал в 2012 году житель России, который в настоящий момент находится в Киеве. Члены объединения относятся к славянской неоязыческой секте родноверов. Всего участники организации провели 25 националистических концертов и фестивалей, на которых выступили около 40 российских звёзд. Они же проводят турниры по единоборствам и тренинги по стрельбе и минно-взрывной подготовке.
Некоторые члены объединения были замешаны в незаконном хранении оружия и боеприпасов, экстремистской литературы и символики.
В 2018 году создателя организации заочно арестовали и объявили в международный розыск, а после начала СВО многие члены секты поддержали ВСУ и даже стали участниками группы, пытавшейся вторгнуться на территорию Белгородской области.
Напомним, что украинский националист и создатель WotanJugend Алексей Левкин был в составе ДРГ, которая пыталась проникнуть в Грайворонский округ в мае 2023 года. Он мог находиться на территории региона, его объявляли в розыск.