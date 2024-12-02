В РФ могут запретить секту, чей глава участвовал в набегах на Белгородскую область

Её создал в 2012 году житель России, который в настоящий момент находится в Киеве. Члены объединения относятся к славянской неоязыческой секте родноверов. Всего участники организации провели 25 националистических концертов и фестивалей, на которых выступили около 40 российских звёзд. Они же проводят турниры по единоборствам и тренинги по стрельбе и минно-взрывной подготовке.