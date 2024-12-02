Уход за огурцами в Белгороде: полив, подкормка, формирование плетей и защита от вреди

Начало роста (весна — начало лета): На начальном этапе огурцам необходим азот, однако важно соблюдать баланс и не переборщить с удобрениями. Если почва была хорошо подготовлена, органических веществ достаточно для нормального развития, и подкормки могут быть минимальными. Если грунт бедный, органику придется вносить дополнительно. При этом, минеральные удобрения должны использоваться в сочетании с органическими, чтобы избежать избытка.

Цветение и завязи (начало лета): В это время огурцы особенно нуждаются в калии и кальции. Рекомендуется применять органические удобрения, такие как настои куриного помета (1:20), коровяка (1:10) или крапивы (1:10). Применение органики помогает поддерживать нормальный баланс питательных веществ. Дополнительно можно использовать стимуляторы роста или биопрепараты для активизации роста.