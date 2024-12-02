Уход за огурцами в Белгороде: полив, подкормка, формирование плетей и защита от вреди

Posted 2 декабря, 13:36
Published 2 декабря, 13:36
Modified 2 декабря, 13:37
Updated 2 декабря, 13:37
В Белгороде, как и в других регионах с жарким летом, полив огурцов играет ключевую роль в их успешном выращивании. Из-за теплого и сухого климата важно поддерживать оптимальную влажность почвы. Ранее мы уже рассказывали, как сажать огурцы.
Огурцы требуют регулярного полива, особенно в период активного роста и формирования плодов. На начальных этапах роста, когда растения только начали развиваться, полив должен быть умеренным. Однако по мере роста растений и формирования зеленцов необходимо увеличивать объем воды. Важно помнить, что огурцы имеют поверхностную корневую систему, которая плохо переносит пересыхание почвы.
Для правильного полива нужно учитывать, что в жаркое лето огурцы требуют более частого полива. Лучше всего поливать огурцы вечером или утром, когда температура воздуха ниже. Полив холодной водой может вызвать замедление роста растений, поэтому важно использовать воду, прогретую до 18-25°C.
В жаркие дни (особенно при температуре выше +30°C) огурцы в открытом грунте требуют ежедневного полива. Используйте только теплую воду (+20…+25°C) и избегайте попадания влаги на листья, чтобы предотвратить ожоги. Полив рекомендуется проводить ранним утром или вечером, когда солнце менее активно.
Для удержания влаги вокруг растений можно использовать мульчирование — солома, торф или перепревший навоз станут отличными помощниками.
Огурцы в Белгороде, как и в других регионах, активно потребляют питательные вещества из почвы. Правильные удобрения обеспечат сильный рост и высокую урожайность.
Огурцы активно реагируют на подкормки, особенно в периоды интенсивного роста и плодоношения. Важно правильно учитывать потребности растения на разных стадиях его развития.
Начало роста (весна — начало лета): На начальном этапе огурцам необходим азот, однако важно соблюдать баланс и не переборщить с удобрениями. Если почва была хорошо подготовлена, органических веществ достаточно для нормального развития, и подкормки могут быть минимальными. Если грунт бедный, органику придется вносить дополнительно. При этом, минеральные удобрения должны использоваться в сочетании с органическими, чтобы избежать избытка.
Цветение и завязи (начало лета): В это время огурцы особенно нуждаются в калии и кальции. Рекомендуется применять органические удобрения, такие как настои куриного помета (1:20), коровяка (1:10) или крапивы (1:10). Применение органики помогает поддерживать нормальный баланс питательных веществ. Дополнительно можно использовать стимуляторы роста или биопрепараты для активизации роста.
Плодоношение (середина и конец лета): Когда начнется активное плодоношение, огурцы требуют большего количества калия, а также магния и фосфора. Для этого идеальными будут такие подкормки, как настой золы, куриного или перепелиного помета с увеличенной дозировкой, а также растворы с калийными удобрениями. Если проблемы с формированием завязей, можно добавить фосфорные удобрения или повторно провести опрыскивание по листьям.
Подкормки следует проводить аккуратно, избегая чрезмерного использования удобрений, чтобы не навредить растению. На протяжении сезона достаточно 3-4 подкормок, при этом стоит придерживаться принципа минимального вмешательства.
Подкормки огурцов следует начинать достаточно рано, сразу после прореживания или после появления 3-4 настоящих листьев. Затем, в зависимости от состояния растений, подкормки можно проводить с периодичностью 15-20 дней. В Белгороде, где климат может быть переменчивым, важно внимательно следить за растениями и вовремя реагировать на их потребности в питательных веществах.
Как правило, огурцы подкармливают 3-4 раза за сезон — как корневыми подкормками, так и внекорневыми опрыскиваниями. Недостаток питания у огурцов приводит к замедленному росту, деформации плодов и склонности к болезням. Признаки дефицита элементов такие, как бледность листьев (недостаток азота), редкое цветение и буйный рост листвы (недостаток фосфора), а также светло-желтая кайма на нижних листьях и крючковатые плоды (недостаток калия), помогут своевременно выявить проблему и избежать лишних химических обработок.
1. Дрожжевая подкормка с сахаром
Растворите 10-12 г сухих дрожжей и ½ стакана сахара в 5 литрах теплой воды. Оставьте на 5-7 дней для брожения. Разведите 1 стакан смеси в ведре воды и поливайте огурцы по 1 литру на куст.
2. Зольная подкормка
Растворите 2 столовые ложки золы в 1 литре воды и настаивайте неделю. Поливайте огурцы по 1 литру на куст. Можно также рассыпать золу вокруг растений, 1 стакан на 1 м².
3. Подкормка с йодом
Добавьте 5 капель йода в ведро воды. Поливайте 1 литром раствора на куст, начиная с июля, с интервалом в 2 недели.
4. Куриный помет
Растворите 0,5 ведра куриного помета в 0,5 ведра воды, дайте перебродить. Разведите полученный раствор в пропорции 1:20 и поливайте по 1 литру на куст дважды за сезон.
Формирование плетей — важный элемент ухода за огурцами. Без этого кусты могут разрастаться беспорядочно, что снижает урожайность и увеличивает риск заболеваний.
Для подвязки используйте шпалеры или сетки. Этот метод улучшает вентиляцию, снижает вероятность появления мучнистой росы и других грибковых инфекций. Подвязывать плети нужно мягкими тканевыми лентами, чтобы не повредить стебли.
На ранних этапах формирования кустов удаляйте нижние побеги и листья, которые соприкасаются с землей. Это улучшает доступ света и снижает риск гниения. Прищипывание основного стебля после появления 5–6 листьев стимулирует рост боковых побегов, на которых формируется больше завязей.
Установите опоры перед посадкой или в первые недели после высадки. Шпалеры высотой 1,5–2 метра подходят для большинства сортов. Закрепите сетку или проволоку между опорами, чтобы растения могли свободно цепляться усиками.
Современные сорта огурцов, такие как 'Изумрудные серёжки F1', 'Хрустящая грядка F1' и другие, обладают комплексной устойчивостью к распространённым болезням, включая мучнистую росу и корневые гнилии. Эти гибриды обычно имеют сильную корневую систему, активный рост и высокую урожайность, что делает их хорошим выбором для огорода. Однако, несмотря на такую устойчивость, огурцы всё равно могут столкнуться с различными проблемами, такими как пероноспороз (ложная мучнистая роса) или поражение тлей и белокрылками.
Проводите регулярные осмотры кустов. Удаляйте поврежденные листья и сорняки, которые могут служить убежищем для вредителей. Соблюдение севооборота также снижает риск появления болезней.
Используйте агроволокно или мелкоячеистую сетку для защиты от насекомых. Вручную собирайте крупных вредителей, таких как жуки, с листьев.
Привлекайте божьих коровок и златоглазок, которые питаются тлей. Используйте биопрепараты, такие как «Фитоверм» или «Битоксибациллин», для борьбы с вредителями.
При сильном поражении применяйте инсектициды, например, «Актара» или «Искра». Обрабатывайте растения строго по инструкции и за 20–30 дней до сбора урожая, чтобы избежать попадания токсинов в плоды.
Источники: botanichka.ru, ogorod.ru, antonovsad.ru, botanichka.ru, 7dach.ru, kp.ru