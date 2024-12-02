Уборка урожая огурцов в Белгороде: сроки и хранение свежих огурцов

Огурцы лучше всего хранятся в холодильнике, где температура должна быть около 5-7°C. Важно поместить огурцы в контейнер с вентиляционными отверстиями, чтобы избежать накопления конденсата. При таком способе хранения огурцы могут сохранять свою свежесть до 1-2 недель. Однако важно не хранить огурцы рядом с фруктами, это может ускорить их старение.