Уборка урожая огурцов в Белгороде: сроки и хранение свежих огурцов

Posted 2 декабря, 14:37
Published 2 декабря, 14:37
Modified 2 декабря, 14:37
Updated 2 декабря, 14:37
Сбор урожая огурцов — это не просто процесс обрезания плодов с растений. Очень важно точно определить, когда огурцы достигнут своей зрелости, чтобы получить максимально вкусные и свежие плоды, которые будут долго храниться. Также мы уже рассказывали, как ухаживать за огурцами.
Для того чтобы понять, что огурцы созрели и готовы к сбору, следует обращать внимание на несколько ключевых признаков:
Сроки сбора огурцов сильно зависят от того, где они выращиваются — в теплице или на открытом грунте.
Средний срок созревания огурцов составляет 40-50 дней с момента появления всходов, а сами плоды созревают в течение 2-3 недель.
Климат Белгорода характеризуется жарким летом и холодной зимой, что также влияет на сроки сбора огурцов. Средняя температура в июле достигает 25°C, что создает оптимальные условия для роста и созревания огурцов. Однако в начале августа уже могут начаться первые осенние похолодания, что замедляет рост огурцов, особенно на открытом грунте. Поэтому важно учитывать погодные условия и следить за состоянием растений, чтобы вовремя собрать урожай.
Правильный сбор огурцов не только влияет на количество урожая, но и на его качество. Несоблюдение правильной техники сбора может повредить плоды, что сократит их срок хранения.
Для сбора огурцов лучше всего использовать острые ножницы или секатор. Это поможет избежать повреждения стеблей и плодов. . Не стоит тянуть или дергать огурцы — это может повредить растение. Плоды нужно аккуратно срезать, оставляя небольшую часть плодоножки. Если огурцы растут в теплице, соблюдайте осторожность, чтобы не зацепить сетку или стекло.
Сбор огурцов в жаркую погоду требует особого подхода. Высокие температуры могут негативно сказаться на свежести плодов, если они слишком долго остаются на солнце. Поэтому после сбора огурцы рекомендуется сразу же охладить, поместив их в тень или в прохладное место.
Лучше всего собирать огурцы ранним утром или поздним вечером, когда температура воздуха ниже, а плоды сохраняют свою упругость и свежесть.
После того как огурцы собраны, важно правильно организовать их хранение, чтобы они оставались свежими как можно дольше. Существует несколько методов хранения огурцов, каждый из которых имеет свои особенности и срок годности.
Огурцы лучше всего хранятся в холодильнике, где температура должна быть около 5-7°C. Важно поместить огурцы в контейнер с вентиляционными отверстиями, чтобы избежать накопления конденсата. При таком способе хранения огурцы могут сохранять свою свежесть до 1-2 недель. Однако важно не хранить огурцы рядом с фруктами, это может ускорить их старение.
Если вам нужно хранить огурцы несколько дней при комнатной температуре, выберите место с прохладной и сухой атмосферой, вдали от прямых солнечных лучей. Однако этот способ хранения ограничен, и огурцы начинают терять свежесть через 2-3 дня, поэтому лучше не оставлять их без холодильника слишком долго.
Для более длительного хранения огурцов можно использовать контейнеры с крышками или пакеты с застёжками. Это поможет сохранить влажность и предотвратит высыхание плодов. Убедитесь, что контейнеры или пакеты имеют отверстия для вентиляции, иначе огурцы могут быстро испортиться.
Если вы хотите продлить срок хранения огурцов на более долгий срок, можно воспользоваться несколькими методами.
Один из эффективных способов продлить свежесть огурцов — это вакуумная упаковка. С помощью специального устройства можно удалить воздух из упаковки, что замедлит процесс старения и потери влаги. Такой метод позволяет хранить огурцы до 3 недель.
Выбор огурцов: Для заморозки подойдут только здоровые, спелые огурцы с плотной кожурой и мелкими семенами. Избегайте салатных сортов, таких как «Зозуля», которые становятся мягкими после заморозки.
Подготовка:
Упаковка: Используйте полиэтиленовые пакеты или герметичные контейнеры. Обеспечьте герметичность, чтобы избежать впитывания запахов.
Заморозка целиком: Если замораживаете огурцы целыми, упаковка должна быть для каждого плода отдельной. Целые огурцы не требуют полной разморозки — достаточно, чтобы они стали полутвердыми.
Хранение: Замороженные огурцы могут храниться до 8 месяцев при температуре -18°C.
Засолка и маринование — это традиционные методы продления срока хранения огурцов. В Белгороде огурцы часто консервируют на зиму, чтобы наслаждаться их вкусом в холодное время года. Существует множество рецептов засолки и маринования, которые позволяют сохранять огурцы на долгое время, сохраняя их полезные свойства и вкус.
Источники: antonovsad.ru, asienda.ru, kp.ru, novochag.ru, aif.ru