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Posted 2 декабря, 06:44

Published 2 декабря, 06:44

Modified 2 декабря, 06:46

Updated 2 декабря, 06:46

Белгородцы накопят 1 млн рублей быстрее, чем соседи по ЦЧР

Сколько лет понадобится белгородцам, чтобы накопить 1 млн рублей?

2 декабря 2024, 06:44
Фото: 1MI. Белгородцы накопят 1 млн рублей быстрее, чем соседи по ЦЧР

Белгородцы заняли 37-е место в рейтинге по способности накопить миллион

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Насколько легко жителям России накопить миллион и сколько времени им на это понадобится? Ответ на этот вопрос решили найти специалисты РИА «Новости», которые изучили зарплаты в регионах и определили, кому накопить будет проще.

Белгородская область попала на 37-е место рейтинга по способности населения накопить 1 млн рублей. Судя по полученным специалистами данным, в регионе срок накопления достигает 7,8 года. Это с условием, что копить белгородцы будут с помощью пополняемого вклада при медианной зарплате.

При этом доля тех работников, которые не смогут накопить миллион за 10 лет стажа, составляет около 13,6%.

Для сравнения: соседняя Курская область расположилась на 46-м месте — её жителям понадобится ровно восемь лет, чтобы накопить миллион. Не смогут это сделать и за 10 лет примерно 16,7% работников.

В Воронежской области, чтобы накопить 1 млн рублей, понадобится 7,9 года, в Липецкой, как и в Белгородской, — тоже 7,8 года, а в Тамбовской — 8,7 года.

Меньше всего времени необходимо жителям Чукотки (4,1 года) и Ямало-Ненецкого автономного округа (4,6 года). Там же доля работников, которые не смогут накопить и за 10 лет, крайне мала: 1,6% и 0,7% соответственно.

Москва и Санкт-Петербург тоже расположились в начале списка: их жителям нужно 4,8 года и 5,8 года.

В аутсайдерах оказались Чечня и Ингушетия: их жители накопят миллион через 10,4 и 10,6 года соответственно.

Белгородская область отстаёт от соседей в рейтинге по приверженности населения ЗОЖ
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