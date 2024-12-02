Сколько лет понадобится белгородцам, чтобы накопить 1 млн рублей?

Posted 2 декабря, 06:44
Published 2 декабря, 06:44
Modified 2 декабря, 06:46
Updated 2 декабря, 06:46
Белгородская область попала на 37-е место рейтинга по способности населения накопить 1 млн рублей. Судя по полученным специалистами данным, в регионе срок накопления достигает 7,8 года. Это с условием, что копить белгородцы будут с помощью пополняемого вклада при медианной зарплате.
При этом доля тех работников, которые не смогут накопить миллион за 10 лет стажа, составляет около 13,6%.
Для сравнения: соседняя Курская область расположилась на 46-м месте — её жителям понадобится ровно восемь лет, чтобы накопить миллион. Не смогут это сделать и за 10 лет примерно 16,7% работников.
В Воронежской области, чтобы накопить 1 млн рублей, понадобится 7,9 года, в Липецкой, как и в Белгородской, — тоже 7,8 года, а в Тамбовской — 8,7 года.
Меньше всего времени необходимо жителям Чукотки (4,1 года) и Ямало-Ненецкого автономного округа (4,6 года). Там же доля работников, которые не смогут накопить и за 10 лет, крайне мала: 1,6% и 0,7% соответственно.
Москва и Санкт-Петербург тоже расположились в начале списка: их жителям нужно 4,8 года и 5,8 года.
В аутсайдерах оказались Чечня и Ингушетия: их жители накопят миллион через 10,4 и 10,6 года соответственно.