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Posted 2 декабря, 16:35

Published 2 декабря, 16:35

Modified 2 декабря, 16:37

Updated 2 декабря, 16:37

Серьёзная авария произошла перед перекрёстком в Белгороде

Серьёзная авария произошла перед перекрёстком в Белгороде

2 декабря 2024, 16:35
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
МЧС
На улице Калинина в Белгороде произошло серьёзное ДТП. Очевидец прислал Бел.Ру кадры с места аварии. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в ограждение. Спасатели пытаются открыть двери машины. Информация о пострадавших пока не поступала.

Серьёзная автомобильная авария произошла перед кольцом на улице Калинина в Белгороде. Кадрами ДТП поделился читатель Бел.Ру.

На кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел в кювет и повредил ограждение на дороге. По словам приславшего видео, сейчас сотрудники МЧС выламывают двери автомобиля. Возможно, есть пострадавшие, но официальной информации пока нет.

Кроме того, очевидец рассказал, что над машиной стоят плачущие люди.

Напомним, 26 ноября в Белгородской области произошло четыре аварии с пострадавшими. В одном из ДТП погибли двое водителей. А всё из-за ухудшения погодных условий.

Два человека погибли, трое пострадали в ДТП под Белгородом
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#Алёна Мальцева#Видео#Происшествия#МЧС#Пожар#Авария#Белгород
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