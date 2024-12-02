Серьёзная авария произошла перед перекрёстком в Белгороде

Posted 2 декабря, 16:35
Published 2 декабря, 16:35
Modified 2 декабря, 16:37
Updated 2 декабря, 16:37
Серьёзная автомобильная авария произошла перед кольцом на улице Калинина в Белгороде. Кадрами ДТП поделился читатель Бел.Ру.
На кадрах видно, что легковой автомобиль вылетел в кювет и повредил ограждение на дороге. По словам приславшего видео, сейчас сотрудники МЧС выламывают двери автомобиля. Возможно, есть пострадавшие, но официальной информации пока нет.
Кроме того, очевидец рассказал, что над машиной стоят плачущие люди.