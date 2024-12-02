bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 08:59

Published 2 декабря, 08:59

Modified 2 декабря, 09:01

Updated 2 декабря, 09:01

Драмтеатр в Белгороде хотят начать ремонтировать не позже 2026 года

Примут решение в 2025 году: когда и за чей счёт отремонтируют драмтеатр Белгорода

2 декабря 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney.

Драмтеатр в Белгороде хотят начать ремонтировать не позже 2026 года

Сюжет
Благоустройство
Уже пять лет в Белгороде хотят отремонтировать драматический театр имени Щепкина. Планировалось сделать ремонт за счёт федеральных средств, потом приняли решение о капитальном ремонте из-за новых проблем, что увеличило сумму в 70 раз, но в итоге дело никуда не продвинулось. Решится ли судьба театра?

Ремонту театра имени Щепкина в Белгороде быть? Последний раз об объекте культуры вспоминали на встрече в октябре 2024 года с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Тогда обсудили вопрос о федеральной поддержке при капитальном ремонте драмтеатра, но никаких подробностей не появилось. На последнем оперативном совещании в начале декабря опять заговорили о восстановлении театра.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, решение по ремонту здания должны принять в 2025 году или в начале 2026 года. За счёт федеральных средств сейчас нет возможности восстановить театр, но есть ещё два варианта: областные средства или внебюджетные источники.

«Но театр, гордость Белгородской области, мы должны с вами привести в нормативное техническое состояние ещё лет на 30. Это точно мы не имеем права откладывать. До 1 апреля 2025 года у нас системное решение должно быть принято», — считает губернатор.

Ремонт здания театра имени Щепкина был запланирован ещё в 2019 году. Работы оценили в 10,1 миллиона рублей, а начаться они должны были в январе 2020 года, однако ничего не вышло. В 2021 году министр культуры Ольга Любимова обещала помочь найти дополнительные источники финансирования. Но работники выявили новые проблемы: короткие замыкания и кровля. С этим ремонт уже оценивался в более 700 миллионов рублей. Однако в 2022 году работы снова были отложены по техническим причинам.

Вместо белгородских зрителей — к липецким гостям: БГАДТ им. Щепкина уехал на гастроли
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области ищут финансирование на капремонт БГАДТ им. ЩепкинаБелгородка больше года жалуется на разваливающийся музей-усадьбу ЩепкинаВ Белгороде в этом году начнут ремонт театра Щепкина и здания женской гимназии
#Алёна Мальцева#Культура#Ремонт#Благоустройство#Театр щепкина#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика