Примут решение в 2025 году: когда и за чей счёт отремонтируют драмтеатр Белгорода

Posted 2 декабря, 08:59
Published 2 декабря, 08:59
Modified 2 декабря, 09:01
Updated 2 декабря, 09:01
Ремонту театра имени Щепкина в Белгороде быть? Последний раз об объекте культуры вспоминали на встрече в октябре 2024 года с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Тогда обсудили вопрос о федеральной поддержке при капитальном ремонте драмтеатра, но никаких подробностей не появилось. На последнем оперативном совещании в начале декабря опять заговорили о восстановлении театра.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, решение по ремонту здания должны принять в 2025 году или в начале 2026 года. За счёт федеральных средств сейчас нет возможности восстановить театр, но есть ещё два варианта: областные средства или внебюджетные источники.
«Но театр, гордость Белгородской области, мы должны с вами привести в нормативное техническое состояние ещё лет на 30. Это точно мы не имеем права откладывать. До 1 апреля 2025 года у нас системное решение должно быть принято», — считает губернатор.
Ремонт здания театра имени Щепкина был запланирован ещё в 2019 году. Работы оценили в 10,1 миллиона рублей, а начаться они должны были в январе 2020 года, однако ничего не вышло. В 2021 году министр культуры Ольга Любимова обещала помочь найти дополнительные источники финансирования. Но работники выявили новые проблемы: короткие замыкания и кровля. С этим ремонт уже оценивался в более 700 миллионов рублей. Однако в 2022 году работы снова были отложены по техническим причинам.