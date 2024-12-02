Примут решение в 2025 году: когда и за чей счёт отремонтируют драмтеатр Белгорода

Ремонт здания театра имени Щепкина был запланирован ещё в 2019 году. Работы оценили в 10,1 миллиона рублей, а начаться они должны были в январе 2020 года, однако ничего не вышло. В 2021 году министр культуры Ольга Любимова обещала помочь найти дополнительные источники финансирования. Но работники выявили новые проблемы: короткие замыкания и кровля. С этим ремонт уже оценивался в более 700 миллионов рублей. Однако в 2022 году работы снова были отложены по техническим причинам.