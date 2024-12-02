bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 16:09

Published 2 декабря, 16:09

Modified 2 декабря, 16:09

Updated 2 декабря, 16:09

Где белгородских детсадовцев бесплатно подготовят к школе?

Пожившие в Воронеже из-за «бомбёжек» белгородцы сравнили подготовку детей к школе

2 декабря 2024, 16:09
Фото: 1MI. Где белгородских детсадовцев бесплатно подготовят к школе?

Белгородцы ищут бесплатные курсы для подготовки детсадовцев к школе

Сюжет
Образование
Белгородцев неприятно удивил тот факт, что в столице региона не нашлось бесплатной подготовки к школе и бесплатных занятий в детском бассейне. В отличие от соседней Воронежской области. Однако мэр Белгорода не согласен: занятия есть, но не везде.

Жительница Белгорода поинтересовалась, почему в столице региона не проводят уроки для детсадовцев, которые могли бы подготовить их к школьной жизни. В качестве примера она вспомнила о школе в Воронежской области, где для детей организовывают бесплатные уроки по 25 минут.

«Дети сидят за партами, в классе по 15 человек, идут четыре урока по 25 минут, перемены. Они изучают буквы, читают, считают, занимаются творчеством (лепка, оригами, аппликация, рисование, танцы). Дети всего города и всей Воронежской области ходят на такие подготовки, а родители понятия не имеют, что за образование нужно платить (общаюсь с родителями воронежских детей нашего возраста). Все подготовки и кружки покрывает у них ОНФ сертификат. Мне тоже такой выдали, но на нашей территории Белгородской области он не действует», — обратилась к власти женщина.

Также она удивилась, что в Белгороде нет бесплатных детских бассейнов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов с горожанкой не согласился. По его словам, бесплатная подготовка к школе есть в детских садах № 14, 19, 70, 74, 78 и 88. Кроме того, обучение проводится и в школах № 6, 8, 22, 37, 43, 44 и 50. Есть в городе и бесплатные бассейны.

«МБУДО СШ № 2 (г. Белгород, пр. Славы, д. 69), МБУДО БДДТ (г. Белгород, ул. Садовая, д. 3), МБУДО „Ровесник“ (г. Белгород, ул. Железнякова, д. 4) осуществляют приём на обучение детей плаванию на бесплатной основе в рамках муниципального задания. В муниципальных спортивных школах: СШ 1 (ул. Мокроусова 3а), СШОР 3 (бульвар Первого салюта 6) и „Спартак“ (проспект Богдана Хмельницкого 58) дети, зачисленные на отделение „Плавание“, занимаются бесплатно», — объяснил градоначальник.
Кормили опасной подделкой? В белгородском детсаде обнаружили фальсификат
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сами без интернета ответите?» Родители — о бесконечных тестах в школах БелгородаУченикам двух ремонтируемых школ в Белгороде компенсируют стоимость проездаБелгородских школьников и детсадовцев кормили мясом и сыром сомнительного качества
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Черноземье#Подготовка#Белгород#Дошкольники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика