Пожившие в Воронеже из-за «бомбёжек» белгородцы сравнили подготовку детей к школе

Posted 2 декабря, 16:09
Published 2 декабря, 16:09
Modified 2 декабря, 16:09
Updated 2 декабря, 16:09
Жительница Белгорода поинтересовалась, почему в столице региона не проводят уроки для детсадовцев, которые могли бы подготовить их к школьной жизни. В качестве примера она вспомнила о школе в Воронежской области, где для детей организовывают бесплатные уроки по 25 минут.
«Дети сидят за партами, в классе по 15 человек, идут четыре урока по 25 минут, перемены. Они изучают буквы, читают, считают, занимаются творчеством (лепка, оригами, аппликация, рисование, танцы). Дети всего города и всей Воронежской области ходят на такие подготовки, а родители понятия не имеют, что за образование нужно платить (общаюсь с родителями воронежских детей нашего возраста). Все подготовки и кружки покрывает у них ОНФ сертификат. Мне тоже такой выдали, но на нашей территории Белгородской области он не действует», — обратилась к власти женщина.
Также она удивилась, что в Белгороде нет бесплатных детских бассейнов.
Мэр Белгорода Валентин Демидов с горожанкой не согласился. По его словам, бесплатная подготовка к школе есть в детских садах № 14, 19, 70, 74, 78 и 88. Кроме того, обучение проводится и в школах № 6, 8, 22, 37, 43, 44 и 50. Есть в городе и бесплатные бассейны.
«МБУДО СШ № 2 (г. Белгород, пр. Славы, д. 69), МБУДО БДДТ (г. Белгород, ул. Садовая, д. 3), МБУДО „Ровесник“ (г. Белгород, ул. Железнякова, д. 4) осуществляют приём на обучение детей плаванию на бесплатной основе в рамках муниципального задания. В муниципальных спортивных школах: СШ 1 (ул. Мокроусова 3а), СШОР 3 (бульвар Первого салюта 6) и „Спартак“ (проспект Богдана Хмельницкого 58) дети, зачисленные на отделение „Плавание“, занимаются бесплатно», — объяснил градоначальник.