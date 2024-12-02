Пожившие в Воронеже из-за «бомбёжек» белгородцы сравнили подготовку детей к школе

Мэр Белгорода Валентин Демидов с горожанкой не согласился. По его словам, бесплатная подготовка к школе есть в детских садах № 14, 19, 70, 74, 78 и 88. Кроме того, обучение проводится и в школах № 6, 8, 22, 37, 43, 44 и 50. Есть в городе и бесплатные бассейны.