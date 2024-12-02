Посадка огурцов в Белгороде: сроки, подготовка почвы и семян

Для теплиц семена начинают проращивать с конца марта. Если огурцы будут выращиваться в открытом грунте, оптимальное время для подготовки рассады — середина или конец апреля. Высадку растений в теплицу проводят в начале мая, а в открытый грунт — после майских праздников, когда вероятность ночных заморозков минимальна. Идеальный период — с 15 мая до первых чисел июня.