Посадка огурцов в Белгороде: сроки, подготовка почвы и семян

Posted 2 декабря, 10:50
Published 2 декабря, 10:50
Modified 2 декабря, 13:37
Updated 2 декабря, 13:37
Белгородская область славится благоприятным климатом для огородничества. Правильный выбор сроков посадки — ключ к хорошему урожаю. Также мы уже рассказали, как ухаживать за огурцами.
Для теплиц семена начинают проращивать с конца марта. Если огурцы будут выращиваться в открытом грунте, оптимальное время для подготовки рассады — середина или конец апреля. Высадку растений в теплицу проводят в начале мая, а в открытый грунт — после майских праздников, когда вероятность ночных заморозков минимальна. Идеальный период — с 15 мая до первых чисел июня.
Если вы планируете посев семян непосредственно в грунт, дождитесь, когда почва прогреется до 15–16 °С на глубине 10 см. Обычно это происходит в конце мая. Проросшие семена можно высаживать только в начале июня.
Огурцы очень чувствительны к температуре. Для прорастания семян необходим диапазон от 20 до 28 °С, оптимальными считаются 23–25 °С. При этих условиях первые всходы появляются через 3–5 дней. Если температура опускается ниже 15 °С, развитие замедляется, а при 10 °С ростки могут погибнуть.
Хорошо подготовленная почва — залог здорового роста растений. Для огурцов важна легкая, рыхлая и питательная почва, которая хорошо удерживает влагу.
Чтобы огурцы чувствовали себя комфортно, почву можно улучшить. Внесите перегной, компост или торф, чтобы сделать грунт рыхлым. Если на участке тяжелая глинистая почва, добавьте песок — это обеспечит хороший дренаж и предотвратит застой воды.
В Белгороде многие огородники используют органику, такую как перепревший навоз. Он не только питает землю, но и улучшает ее структуру.
Перед посадкой грядки желательно удобрить. На 1 м² можно внести:
Дополнительно можно добавить древесную золу (200–300 г на 1 м²), которая обогатит почву калием и магнием.
Весной начинается активная подготовка грядки под огурцы (обычно за 1-2 недели перед посадкой). Для начала следует выбрать участок с хорошим освещением и защитой от ветра. Учитывайте правила севооборота: огурцы лучше высаживать после лука, чеснока, картофеля, бобовых или капусты, избегая участков, где ранее росли тыквы, кабачки, арбузы или томаты.
Грунт перекапывается, вносятся органические удобрения, такие как перегной или компост. Если почва тяжелая, добавляют песок или опилки для улучшения ее структуры.
Особое внимание уделяется обеззараживанию земли — можно пролить грядку кипятком или раствором марганцовки (5 г на 10 л воды). Для нейтрализации кислотности добавляют известь или золу. Также рекомендуется посеять сидераты, чтобы обогатить почву азотом.
В случае создания теплой грядки послойно укладывают ветки, солому, пищевые отходы, навоз и плодородный грунт. Такая основа помогает сохранить тепло и ускорить рост растений.
Чтобы семена быстро проросли и дали сильные всходы, важно правильно подготовить их перед посадкой.
Перед посадкой семена прогревают, чтобы улучшить их жизнеспособность. Для этого их держат при температуре 25–30 °С в течение 2–3 дней. После этого рекомендуется провести обеззараживание, замочив семена в слабом растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды) на 20–30 минут.
После обеззараживания семена можно прорастить. Заверните их во влажную марлю, положите в теплое место и регулярно смачивайте ткань. Через 2–3 дня появятся первые ростки.
Для открытого грунта лучше подходят пчелоопыляемые, самоопыляемые и партенокарпические сорта. Обращайте внимание на холодостойкие гибриды, устойчивые к перепадам температуры и болезням. Среднерослые сорта легче подвязывать и защищать от холода.
Для Белгородской области подойдут сорта, устойчивые к жаре и возможным кратковременным засухам. Популярные сорта для открытого грунта:
От правильной посадки зависит скорость роста и развитие растений. Огурцы любят простор, поэтому важно соблюдать расстояния и не загущать посадки.
Глубина посадки семян должна составлять 1,5–2 см. Слишком глубокая посадка замедлит всходы, а слишком мелкая — может привести к пересыханию семян.
Рекомендуемые схемы посадки:
Сейте огурцы, когда почва прогреется до +15–16°C, а угроза заморозков минует. Рассаду высаживайте через 30–35 дней после посева. Молодые растения плохо переносят пересадку, поэтому действуйте осторожно.
В мае погода в Белгороде может быть непредсказуемой. Чтобы защитить огурцы от холодов, используйте укрывной материал или пластиковые бутылки без дна. Накрывайте растения на ночь, особенно если прогнозируют заморозки.
Чтобы добиться хорошего урожая, необходимо обеспечить огурцам регулярный уход. Удаляйте нижние побеги, соприкасающиеся с почвой, чтобы избежать болезней. Для повышения урожайности можно формировать огурцы в один стебель или стимулировать ветвление, прищипывая верхушки после 5–6 листа.
Обработка от вредителейПри появлении вредителей, таких как тля или паутинный клещ, применяйте биопрепараты, например, «Хлорофос». Против белокрылки и трипсов эффективны «Актеллик» или другие инсектициды. Обработку проводите только при видимых повреждениях листьев и стеблей.
ПоливПоливайте огурцы 2 раза в неделю, используя теплую воду (2 литра на куст). С началом плодоношения увеличьте частоту полива до 3 раз в неделю. Поливайте утром или вечером, избегая дневного солнца, чтобы капли воды не вызвали ожоги на листьях.
ПодкормкиЕсли почва была подготовлена правильно, огурцы могут обходиться без дополнительных удобрений. Однако, при необходимости, используйте готовые питательные смеси для улучшения роста и урожайности.
ОкучиваниеОкучивание выполняется дважды за сезон: в фазе активного роста и во время формирования плодов. Это укрепляет корни и защищает растения от грибковых инфекций.
Периодически рыхлите почву вокруг растений на глубину 2–4 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Используйте мульчу (опилки, торф, солому) для сохранения влаги, защиты от сорняков и выравнивания температуры почвы.
Источники: lenta.ru, botanichka.ru, rbc.ru, antonovsad.ru