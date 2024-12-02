На жизнь хватает? Сколько денег остаётся у белгородцев после трат на еду

Аналитики подсчитали траты белгородцев на еду

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Для комфортной жизни каждому человеку нужно разное количество средств, но большая часть всё равно идёт на продукты. А сколько остаётся после вычета этой статьи расходов? Подсчитали специалисты Bankiros.ru.