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Posted 2 декабря, 12:14

Published 2 декабря, 12:14

Modified 2 декабря, 12:14

Updated 2 декабря, 12:14

Стоимость продуктовой корзины в Белгородской области оценили почти в 19 тысяч рублей

На жизнь хватает? Сколько денег остаётся у белгородцев после трат на еду

2 декабря 2024, 12:14
Фото: 1MI. Стоимость продуктовой корзины в Белгородской области оценили почти в 19 тысяч рублей

Аналитики подсчитали траты белгородцев на еду

Сюжет
Деньги
Для комфортной жизни каждому человеку нужно разное количество средств, но большая часть всё равно идёт на продукты. А сколько остаётся после вычета этой статьи расходов? Подсчитали специалисты Bankiros.ru.

По данным финансового портала, в сентябре 2024 года средняя заработная плата в Белгородской области составила 66 741 рубль. При этом стоимость продуктовой корзины равна 18 962 рублям. Таким образом, у жителей Белгорода остаётся 47 779 рублей на другие расходы.

Недавно власти заявили, что в 2025 году средняя зарплата белгородцев будет больше 87 тысяч рублей в месяц.

В среднем по стране получают 84 324 рубля, а стоимость продуктовой корзины — 21 941 рубль. Это означает, что у среднестатистического россиянина остаётся 62 383 рубля после трат на еду.

Жители северных регионов России имеют больше средств после покупки продуктов. Там, благодаря добыче природных ресурсов и развитой промышленности, высокие зарплаты.

Лидером по показателю стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где у жителей остаётся 124 826 рублей. На втором месте — Чукотский автономный округ с результатом 123 394 рубля. Москва заняла третье место с остатком в 119 222 рубля.

Замкнули рейтинг регионы с низкими доходами населения. В основном это субъекты Северного Кавказа. Например, в Республике Ингушетия остаток составляет всего 17 775 рублей, что является самым низким показателем. В Чеченской Республике и Республике Дагестан остаток составляет 19 775 рублей и 21 474 рубля соответственно.

От чего белгородцы откажутся в первую очередь, если не будет хватать денег?
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