На жизнь хватает? Сколько денег остаётся у белгородцев после трат на еду

Posted 2 декабря, 12:14
Published 2 декабря, 12:14
Modified 2 декабря, 12:14
Updated 2 декабря, 12:14
По данным финансового портала, в сентябре 2024 года средняя заработная плата в Белгородской области составила 66 741 рубль. При этом стоимость продуктовой корзины равна 18 962 рублям. Таким образом, у жителей Белгорода остаётся 47 779 рублей на другие расходы.
Недавно власти заявили, что в 2025 году средняя зарплата белгородцев будет больше 87 тысяч рублей в месяц.
В среднем по стране получают 84 324 рубля, а стоимость продуктовой корзины — 21 941 рубль. Это означает, что у среднестатистического россиянина остаётся 62 383 рубля после трат на еду.
Жители северных регионов России имеют больше средств после покупки продуктов. Там, благодаря добыче природных ресурсов и развитой промышленности, высокие зарплаты.
Лидером по показателю стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где у жителей остаётся 124 826 рублей. На втором месте — Чукотский автономный округ с результатом 123 394 рубля. Москва заняла третье место с остатком в 119 222 рубля.
Замкнули рейтинг регионы с низкими доходами населения. В основном это субъекты Северного Кавказа. Например, в Республике Ингушетия остаток составляет всего 17 775 рублей, что является самым низким показателем. В Чеченской Республике и Республике Дагестан остаток составляет 19 775 рублей и 21 474 рубля соответственно.