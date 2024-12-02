bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 10:07

Published 2 декабря, 10:07

Modified 2 декабря, 10:07

Updated 2 декабря, 10:07

Бассейн появится не в Белгороде, а за городом

«На задворки в лес»: белгородцы хотят новый бассейн не в Сосновке, а у «Спартака»

2 декабря 2024, 10:07
Фото: 1MI. Бассейн появится не в Белгороде, а за городом

Бассейн у «Спартака» в Белгороде восстанавливать не планируют

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцев огорчило, что новый объект вновь хотят разместить за городом, куда добираться людям без личного транспорта достаточно трудно, хотя изначально подобный вариант рассматривался. Объяснить решение попытался мэр Валентин Демидов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Сосновке планируется построить 50-метровый открытый бассейн. Однако жителей удивило месторасположение: по их мнению, правильнее было бы разместить объект в центре города, чтобы многие смогли его посещать.

«В городе уже был прекрасный открытый 50-метровый бассейн. В самом центре. На остановке „Энергомаш“, за бассейном „Спартак“, возле парка Ленина. Совсем недавно его остатки снесли. Давайте построим новый бассейн на месте старого. В центре у бассейна будет великолепная транспортная доступность. Жители всего центра смогут ходить туда пешком, остальные — подъехать на любом автобусе, весь городской транспорт почти у „Стадиона“ сходится. Зачем запихивать бассейн на задворки в лес, куда ходит два автобуса раз в полчаса?» — задал вопрос житель.

На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он объяснил, что восстанавливать открытый бассейн у «Спартака» не планируют — территорию просто благоустроят.

Информация о строительстве открытого бассейна начала появляться ещё в ноябре 2023 года. Тогда рассматривали два варианта его размещения: у «Плазы» и в Сосновке. Спустя год решили остановиться на Сосновке.

Посещение открытого бассейна будет платным, однако для некоторых категорий граждан сделают льготные программы.

Станет ли открытый бассейн в Белгороде «открытым»?
Узнать подробнее
Читайте также:
Круглогодичный открытый бассейн может появиться в Белгороде в ближайшие годыВ черте Белгорода может появиться открытый бассейн под звёздамиГде в Белгородской области найти открытые бассейны
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Бассейн#Сосновка#Спартак#Белгород#Открытый бассейн#Валентин Демидов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика