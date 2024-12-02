«На задворки в лес»: белгородцы хотят новый бассейн не в Сосновке, а у «Спартака»

Posted 2 декабря, 10:07
Published 2 декабря, 10:07
Modified 2 декабря, 10:07
Updated 2 декабря, 10:07
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Сосновке планируется построить 50-метровый открытый бассейн. Однако жителей удивило месторасположение: по их мнению, правильнее было бы разместить объект в центре города, чтобы многие смогли его посещать.
«В городе уже был прекрасный открытый 50-метровый бассейн. В самом центре. На остановке „Энергомаш“, за бассейном „Спартак“, возле парка Ленина. Совсем недавно его остатки снесли. Давайте построим новый бассейн на месте старого. В центре у бассейна будет великолепная транспортная доступность. Жители всего центра смогут ходить туда пешком, остальные — подъехать на любом автобусе, весь городской транспорт почти у „Стадиона“ сходится. Зачем запихивать бассейн на задворки в лес, куда ходит два автобуса раз в полчаса?» — задал вопрос житель.
На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он объяснил, что восстанавливать открытый бассейн у «Спартака» не планируют — территорию просто благоустроят.
Информация о строительстве открытого бассейна начала появляться ещё в ноябре 2023 года. Тогда рассматривали два варианта его размещения: у «Плазы» и в Сосновке. Спустя год решили остановиться на Сосновке.
Посещение открытого бассейна будет платным, однако для некоторых категорий граждан сделают льготные программы.