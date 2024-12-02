На верхушке главной ёлки Белгорода уже появилась снежинка

Posted 2 декабря, 11:33
Published 2 декабря, 11:33
Modified 2 декабря, 11:34
Updated 2 декабря, 11:34
Одна горка уже стоит в парке имени Ленина, а вторую прямо сейчас устанавливают в парке Победы. Улицы потихоньку обрастают арт-объектами, в том числе запомнившимися белгородцам золотыми шишками.
На Соборной площади практически готов каркас главной новогодней ёлки. На макушке уже виднеется снежинка.
Ёлка, как и другие украшения, прошлогодняя. Всего планируется установить более 100 композиций. Среди них световые фигуры и кронштейны, инсталляции перетяжки и консоли. Украшения появятся в главных парках и на набережной «Берега».
Помимо этого сотрудники Белгорблагоустройства занимаются насущными обязанностями: вывозят листву, убирают мусор и очищают ливнёвки.