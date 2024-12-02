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Posted 2 декабря, 11:33

Published 2 декабря, 11:33

Modified 2 декабря, 11:34

Updated 2 декабря, 11:34

В Белгороде на Соборной площади продолжают собирать ёлку

На верхушке главной ёлки Белгорода уже появилась снежинка

2 декабря 2024, 11:33
Фото: Telegram-канал Белгорблагоустройства «Уютный город». В Белгороде на Соборной площади продолжают собирать ёлку

В Белгорблагоустройстве рассказали о подготовке Белгорода к Новому году

Сюжет
Новый год
Областная столица постепенно преображается перед наступлением главного праздника. Сотрудники Белгорблагоустройства продолжают украшать город к Новому году. В двух парках уже установили деревянные горки для детворы, что ещё успели сделать?

Одна горка уже стоит в парке имени Ленина, а вторую прямо сейчас устанавливают в парке Победы. Улицы потихоньку обрастают арт-объектами, в том числе запомнившимися белгородцам золотыми шишками.

На Соборной площади практически готов каркас главной новогодней ёлки. На макушке уже виднеется снежинка.

Ёлка, как и другие украшения, прошлогодняя. Всего планируется установить более 100 композиций. Среди них световые фигуры и кронштейны, инсталляции перетяжки и консоли. Украшения появятся в главных парках и на набережной «Берега».

Помимо этого сотрудники Белгорблагоустройства занимаются насущными обязанностями: вывозят листву, убирают мусор и очищают ливнёвки.

Установленный арт-объектУстановленный арт-объект
Установленный арт-объектУстановленный арт-объект
Горка в парке ПобедыГорка в парке Победы
Ёлка на Соборной площадиЁлка на Соборной площади
Установленный арт-объект. Фото: Белгорблагоустройство
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#Валерия Колесникова#Город#Новый год#Ёлка#Украшения#Новости Белгорода#Белгород#Горки
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