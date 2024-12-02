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Posted 2 декабря, 14:44

Published 2 декабря, 14:44

Modified 2 декабря, 14:44

Updated 2 декабря, 14:44

В Белгороде станет больше выделенных полос для автобусов

На Новом мосту в Белгороде в 2025 году появится «выделенка» для автобусов

2 декабря 2024, 14:44
Фото: 1MI. В Белгороде станет больше выделенных полос для автобусов
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Автобусы
Велодорожку и выделенную для автобусов полосу решили разместить на Новом мосту в Белгороде. Работы стартуют в 2025 году в рамках капитального ремонта проспекта Ватутина, сообщил мэр Валентин Демидов.

В следующем году в рамках капитального ремонта проспекта Ватутина на главной дороге организуют выделенную полосу для автобусов. Разместят её на подъём от улицы 5 Августа до улицы Победы. На этом же участке сделают велодорожку.

Вопросы о том, планируется ли на проспекте Ватутина в Белгороде организовать выделенную полосу для общественного транспорта, стали появляться давно. Ещё в начале года точный ответ дать не смогли, но рассматривали возможность о появлении «выделенок» на проспектах Белгородском и Славы, а также на улице Преображенской.

В августе же стало известно, что выделенной полосе и велодорожке всё-таки быть. На документацию к ремонту моста потратили примерно 3,5 миллиона рублей, однако тогда городские власти не знали, как именно организуют это нововведение.

В мэрии Белгорода не знают, как организуют «выделенку» и велодорожку на Новом мосту
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#Александра Склярова#Город#Автобусы#Новости Белгорода#Велодорожка#Белгород#Валентин Демидов#Выделенная полоса
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