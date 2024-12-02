На Новом мосту в Белгороде в 2025 году появится «выделенка» для автобусов

Posted 2 декабря, 14:44
Published 2 декабря, 14:44
Modified 2 декабря, 14:44
Updated 2 декабря, 14:44
В следующем году в рамках капитального ремонта проспекта Ватутина на главной дороге организуют выделенную полосу для автобусов. Разместят её на подъём от улицы 5 Августа до улицы Победы. На этом же участке сделают велодорожку.
Вопросы о том, планируется ли на проспекте Ватутина в Белгороде организовать выделенную полосу для общественного транспорта, стали появляться давно. Ещё в начале года точный ответ дать не смогли, но рассматривали возможность о появлении «выделенок» на проспектах Белгородском и Славы, а также на улице Преображенской.
В августе же стало известно, что выделенной полосе и велодорожке всё-таки быть. На документацию к ремонту моста потратили примерно 3,5 миллиона рублей, однако тогда городские власти не знали, как именно организуют это нововведение.