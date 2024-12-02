На Новом мосту в Белгороде в 2025 году появится «выделенка» для автобусов

Вопросы о том, планируется ли на проспекте Ватутина в Белгороде организовать выделенную полосу для общественного транспорта, стали появляться давно. Ещё в начале года точный ответ дать не смогли, но рассматривали возможность о появлении «выделенок» на проспектах Белгородском и Славы, а также на улице Преображенской.