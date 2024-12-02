Лучше, чем четыре года назад? Гладков поставил новые задачи по работе с ТКО

В Белгородской области продолжают ликвидировать скопления бытовых отходов на мусорных площадках. По словам замгубернатора по ЖКХ Сергея Довгалюка, по состоянию на 30 ноября самые серьёзные проблемы уже решены, количество жалоб на мусор уменьшилось за три недели с около 1200 до 380. Стало ли лучше, хотят узнать, сравнив несколько предыдущих лет.