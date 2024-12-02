Лучше, чем четыре года назад? Гладков поставил новые задачи по работе с ТКО

Posted 2 декабря, 08:02
Published 2 декабря, 08:02
Modified 2 декабря, 08:04
Updated 2 декабря, 08:04
В Белгородской области продолжают ликвидировать скопления бытовых отходов на мусорных площадках. По словам замгубернатора по ЖКХ Сергея Довгалюка, по состоянию на 30 ноября самые серьёзные проблемы уже решены, количество жалоб на мусор уменьшилось за три недели с около 1200 до 380. Стало ли лучше, хотят узнать, сравнив несколько предыдущих лет.
Губернатор региона Вячеслав Гладков предложил на следующем оперативном совещании подвести итоги по динамике количества обращений по вывозу ТКО, которые поступали с 2020 по 2024 год.
«У нас должно стать лучше, чем было там четыре года назад. Жалобы на вывоз мусора были всегда, но что происходило последние несколько месяцев из-за недобросовестности подрядной организации, они участились, но я надеюсь, что это в прошлом», — говорит Гладков.
Как раз чтобы узнать, стало ли лучше, сравнить количество жалоб и необходимо, ведь «закрыть тему» можно, только если ситуация улучшилась.