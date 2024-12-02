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Posted 2 декабря, 05:30

Published 2 декабря, 05:30

Modified 2 декабря, 06:27

Updated 2 декабря, 06:27

Крытый паркинг от «Трансюжстрой»: места можно приобрести в рассрочку

Крытый паркинг от «Трансюжстрой»: места можно приобрести в рассрочку

2 декабря 2024, 05:30
Компания «Трансюжстрой» предлагает выгодно приобрести парковочные места в самом центре Белгорода — в крытом паркинге ЖК «Центр парк»: рассрочка на три года без повышения стоимости и уплаты процентов; первоначальный взнос составит 50 тысяч рублей, а остальное можно внести ежемесячно равными частями.

ЖК «Центр парк» — один из флагманских проектов компании «Трансюжстрой» в Белгородской области. Строительство реализовано по принципам комплексного устойчивого развития территории: современные многоквартирные дома были возведены взамен аварийного жилья. Проект подразумевает современный подход к созданию качественной городской среды. Дома построены с подземными и плоскостными паркингами, комфортными дворами и доступной социальной инфраструктурой. Так, на территории жилого комплекса «Центр парк» построен современный детский сад «Жар-птица» на 145 мест, который посещают маленькие белгородцы. Кроме того, именно в домах ЖК «Центр парк» внедрены технологии «Умный дом», благодаря которым жители имеют доступ к видеодомофону, автоматическому шлагбауму прямо через смартфон.

Чтобы подробнее узнать об акции, необходимо обратиться в офис продаж «Трансюжстрой». Менеджеры расскажут про все варианты и подберут самые выгодные условия для покупки: +7(958)405-09-36.

Рассрочка предоставляется продавцом, без участия банков, микрофинансовых и иных кредитных организаций.

Не является публичной офертой.

Реклама, ООО «Специализированный Застройщик „ТЮС“», ИНН 3123136631, Erid: LjN8KMovZ

Рассрочка 0% при покупке жилья от «Трансюжстрой»
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#Алёна Мальцева#Трансюжстрой#Белгород#ЖК
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