Крытый паркинг от «Трансюжстрой»: места можно приобрести в рассрочку

ЖК «Центр парк» — один из флагманских проектов компании «Трансюжстрой» в Белгородской области. Строительство реализовано по принципам комплексного устойчивого развития территории: современные многоквартирные дома были возведены взамен аварийного жилья. Проект подразумевает современный подход к созданию качественной городской среды. Дома построены с подземными и плоскостными паркингами, комфортными дворами и доступной социальной инфраструктурой. Так, на территории жилого комплекса «Центр парк» построен современный детский сад «Жар-птица» на 145 мест, который посещают маленькие белгородцы. Кроме того, именно в домах ЖК «Центр парк» внедрены технологии «Умный дом», благодаря которым жители имеют доступ к видеодомофону, автоматическому шлагбауму прямо через смартфон.