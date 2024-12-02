Крытый паркинг от «Трансюжстрой»: места можно приобрести в рассрочку

Posted 2 декабря, 05:30
Published 2 декабря, 05:30
Modified 2 декабря, 06:27
Updated 2 декабря, 06:27
ЖК «Центр парк» — один из флагманских проектов компании «Трансюжстрой» в Белгородской области. Строительство реализовано по принципам комплексного устойчивого развития территории: современные многоквартирные дома были возведены взамен аварийного жилья. Проект подразумевает современный подход к созданию качественной городской среды. Дома построены с подземными и плоскостными паркингами, комфортными дворами и доступной социальной инфраструктурой. Так, на территории жилого комплекса «Центр парк» построен современный детский сад «Жар-птица» на 145 мест, который посещают маленькие белгородцы. Кроме того, именно в домах ЖК «Центр парк» внедрены технологии «Умный дом», благодаря которым жители имеют доступ к видеодомофону, автоматическому шлагбауму прямо через смартфон.
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