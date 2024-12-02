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Posted 2 декабря, 07:24

Published 2 декабря, 07:24

Modified 2 декабря, 07:24

Updated 2 декабря, 07:24

Комитет ЖКХ в Белгородском районе возглавил бывший гендиректор водоканала

Комитет ЖКХ в Белгородском районе возглавил бывший гендиректор водоканала

2 декабря 2024, 07:24
Фото: 1MI.
Сюжет
Кадровые перестановки
В администрации Белгородского района произошли кадровые перестановки: новую должность занял Павел Индучный. Подробности на своей странице в соцсети сообщила глава муниципалитета Анна Куташова.

Павла Индучного назначили на должность заместителя главы администрации Белгородского района — руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры.

Чиновник проработал в администрации района больше четырёх лет и занимал пост заместителя руководителя инженерной инфраструктуры и ЖКХ.

До этого, с 2011 по 2013 годы, Индучный возглавлял Белгородский водоканал, а ещё раньше работал первым замначальника регионального управления ЖКХ.

После Индучного директора водоканала неоднократно сменялись. В настоящий момент обязанности исполняет Андрей Колесников — первый заместитель гендиректора.

Павел ИндучныйПавел Индучный
Павел Индучный. Фото: страница Анны Куташовой
В администрации Белгородского района произошла еще одна кадровая перестановка?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Кадровые перестановки#Кадровые назначения#Белгород#Анна Куташова
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