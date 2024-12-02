Комитет ЖКХ в Белгородском районе возглавил бывший гендиректор водоканала

Posted 2 декабря, 07:24
Published 2 декабря, 07:24
Modified 2 декабря, 07:24
Updated 2 декабря, 07:24
Павла Индучного назначили на должность заместителя главы администрации Белгородского района — руководителя комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры.
Чиновник проработал в администрации района больше четырёх лет и занимал пост заместителя руководителя инженерной инфраструктуры и ЖКХ.
До этого, с 2011 по 2013 годы, Индучный возглавлял Белгородский водоканал, а ещё раньше работал первым замначальника регионального управления ЖКХ.
После Индучного директора водоканала неоднократно сменялись. В настоящий момент обязанности исполняет Андрей Колесников — первый заместитель гендиректора.