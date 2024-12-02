Из отряда «Барс-Белгород» скоро вернётся ещё один чиновник

Posted 2 декабря, 12:02
Published 2 декабря, 12:02
Modified 2 декабря, 12:02
Updated 2 декабря, 12:02
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в правительстве отметил, что глава Новооскольского округа Андрей Гриднев проведёт ещё одну-две недели на службе в отряде «Барс-Белгород».
Редакция Бел.Ру решила уточнить у муниципалитета эту информацию. Оказалось, что точной даты завершения контракта главы района пока нет. Вероятно, его служба продлится месяц или чуть больше, так как в батальон Гриднев ушёл 12 ноября.
В батальон «Барс» ранее вступили и другие белгородские чиновники: главы Губкинского округа Михаил Лобазнов и Красногвардейского района Галина Руденко, заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц. В одно время с Гридневым объявил об уходе в отряд и глава Корочанского района Николай Нестеров.