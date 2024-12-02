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Posted 2 декабря, 12:02

Published 2 декабря, 12:02

Modified 2 декабря, 12:02

Updated 2 декабря, 12:02

Андрей Гриднев (слева) подписывает контракт на службу в отряде «Барс-Белгород»

Из отряда «Барс-Белгород» скоро вернётся ещё один чиновник

2 декабря 2024, 12:02
Фото: страница Андрея Гриднева в ВК. Андрей Гриднев (слева) подписывает контракт на службу в отряде «Барс-Белгород»

В правительстве сообщили о скором возвращении Гриднева из отряда «Барс-Белгород»

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Новости Белгорода
Глава Новооскольского округа Андрей Гриднев может провести на службе в добровольческом отряде «Барс-Белгород» месяц или больше. На сегодняшний день точных сроков нет, узнала редакция Бел.Ру у местной администрации.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании в правительстве отметил, что глава Новооскольского округа Андрей Гриднев проведёт ещё одну-две недели на службе в отряде «Барс-Белгород».

Редакция Бел.Ру решила уточнить у муниципалитета эту информацию. Оказалось, что точной даты завершения контракта главы района пока нет. Вероятно, его служба продлится месяц или чуть больше, так как в батальон Гриднев ушёл 12 ноября.

В батальон «Барс» ранее вступили и другие белгородские чиновники: главы Губкинского округа Михаил Лобазнов и Красногвардейского района Галина Руденко, заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц. В одно время с Гридневым объявил об уходе в отряд и глава Корочанского района Николай Нестеров.

Некоторые из них расторгли договоры спустя месяц службы. В оперштабе объяснили, что сделать так могут любые члены отряда, а чиновники за время службы получили необходимый во время неспокойной оперативной обстановки опыт.

Почему чиновники, ушедшие в «Барс-Белгород», расторгли свои контракты спустя месяц?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Гриднев#Барс#Новооскольский горокруг#Барс-Белгород
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