ИИ и революция в банковской сфере: россияне верят в будущее, управляемое роботами

Интересно, что 22% россиян уверены в том, что ИИ-алгоритмы будут более лояльны при выдаче кредитов по сравнению с операторами-людьми, предлагая более выгодные условия и большие суммы. Четверть опрошенных считает, что не заметят значительной разницы в решениях, принимаемых как людьми, так и роботами. Однако треть респондентов выражает опасения, что ИИ может предоставить меньшие суммы кредита. 19% участников предполагают, что в некоторых случаях ИИ сможет проявлять большую гибкость к клиентам, в то время как в других ситуациях будет более осторожным при одобрении крупных денежных средств.