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Posted 2 декабря, 14:14

Published 2 декабря, 14:14

Modified 2 декабря, 14:16

Updated 2 декабря, 14:16

ИИ и революция в банковской сфере: россияне верят в будущее, управляемое роботами

ИИ и революция в банковской сфере: россияне верят в будущее, управляемое роботами

2 декабря 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Цифровизация
Более половины россиян (51%) уверены, что в будущем появятся банки, где все ключевые клиентские операции будут выполнять роботы, использующие технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Подобные данные были получены в результате опроса, проведенного ВТБ в рамках обширного исследования под названием «Цифровое доверие: будущее отношений с искусственным интеллектом». Кроме того, 10% респондентов полагают, что работа ИИ-роботов, принимающих важные решения по клиентским операциям, будет находиться под контролем живых сотрудников — операторов банковских отделений. В итоге, 61% россиян верит в возможность создания банков, активно использующих ИИ-роботов.

Согласно данным опроса, около 28% участников уверены, что в течение следующих 10-15 лет на финансовом рынке появятся банки, использующие искусственный интеллект. Ещё 23% респондентов полагают, что это произойдёт в горизонте 20-30 лет.

Также 23% участников исследования предполагают, что ИИ-роботы будут дополнять работу живых сотрудников в банках, но не вытеснят их. В то же время 16% респондентов выступают скептически и не верят в возможность внедрения ИИ в банковскую сферу.

Интересно, что 22% россиян уверены в том, что ИИ-алгоритмы будут более лояльны при выдаче кредитов по сравнению с операторами-людьми, предлагая более выгодные условия и большие суммы. Четверть опрошенных считает, что не заметят значительной разницы в решениях, принимаемых как людьми, так и роботами. Однако треть респондентов выражает опасения, что ИИ может предоставить меньшие суммы кредита. 19% участников предполагают, что в некоторых случаях ИИ сможет проявлять большую гибкость к клиентам, в то время как в других ситуациях будет более осторожным при одобрении крупных денежных средств.

Опрос будущего банковского сектора в рамках широкомасштабного анализа провёл аналитический отдел ВТБ. В рамках исследования рассмотрели более ста источников, предоставлявших информацию об актуальном состоянии доверия к цифровым технологиям искусственного интеллекта. Среди источников находились и опросы, зарубежные исследования, а также публикации российских и иностранных исследователей.

Согласно экспертным оценкам, около 70% клиентов откликнулись на возможность использования советов от ИИ при выборе новых продуктов и услуг. К тому же, 64% потребителей были готовы приобретать товары на основе таких рекомендаций. Стоит отметить, что 53% пользователей доверяют сгенерированному ИИ финансовому планированию. Из свежих данных, указанно, что в последний год наиболее активно использовали ИИ 18-19-летние респонденты.

Как отметил заместитель президента — председатель правления ВТБ Вадим Кулик, в ходе исследования стало очевидно, что обсуждение искусственного интеллекта и уровня доверия к нему в настоящее время вызывает живой интерес у большинства пользователей. Многие из них считают, что хорошо понимают, что такое ИИ, однако подавляющее большинство не распознаёт рекомендации, создаваемые искусственным интеллектом, как таковые.

Специалист отметил, что улучшение алгоритмов рекомендаций станет основой для дальнейшего прогресса цифровых помощников, что, в свою очередь, будет важным механизмом роста в сфере финансовых технологий на ближайшие годы. С каждым годом цифровые ассистенты будут улучшать качество своих рекомендаций, а также делать их всё более персонализированными. Финансовые помощники будут тесно интегрированы с сервисами для покупок, ведь именно банк обладает наибольшей информацией о транзакциях своих клиентов.

Анализируя уровень дохода, особенности расходов, геолокацию, предыдущие покупки, сезонность и привычки пользователей, цифровые помощники смогут предоставлять актуальные рекомендации, основанные на данных, полученных от ИИ.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Аналитика#Роботы#Рекомендации#Белгород#Банковская сфера#Искусственный интеллект#Цифровизация#Финансовый рынок
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