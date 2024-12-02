Главный лесничий в Белгородской области за взятку в 500 тыс. разрешил срубить дубы

Найти желающего удалось. 20 февраля этого года через посредника он передал лесничему 500 тысяч рублей. За эту сумму обвиняемый должен был предоставить взяткодателю доступ к подконтрольному лесничеству участку для заготовки 20 кубических метров деревьев.