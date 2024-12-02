Главный лесничий в Белгородской области за взятку в 500 тыс. разрешил срубить дубы

Posted 2 декабря, 08:34
Published 2 декабря, 08:34
Modified 2 декабря, 08:45
Updated 2 декабря, 08:45
В июне 2023 года временно исполняющий обязанности главного лесничего одного из лесничеств Белгородской области поручил своему подчинённому найти людей, которые согласятся вырубить деревья за взятку.
Найти желающего удалось. 20 февраля этого года через посредника он передал лесничему 500 тысяч рублей. За эту сумму обвиняемый должен был предоставить взяткодателю доступ к подконтрольному лесничеству участку для заготовки 20 кубических метров деревьев.
О преступлении узнали в УФСБ региона. В отношении главного лесничего возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение через посредника взятки в крупном размере»). Материалы дела направили в суд для рассмотрения.