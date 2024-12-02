«Газпром межрегионгаз Белгород» дарит абонентам новогодние подарки

13 января 2025 года ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» проведёт розыгрыш призов. Результаты будут опубликованы на корпоративном сайте поставщика газа и в официальной группе «ВКонтакте». Вручение призов победителям пройдёт в клиентских центрах компании.