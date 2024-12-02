bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 12:41

Published 2 декабря, 12:41

Modified 2 декабря, 12:43

Updated 2 декабря, 12:43

«Газпром межрегионгаз Белгород» дарит абонентам новогодние подарки

«Газпром межрегионгаз Белгород» дарит абонентам новогодние подарки

2 декабря 2024, 12:41
Фото: «Газпром межрегионгаз Белгород».
Компания ценит своих добросовестных абонентов и дарит им новогодние подарки.

С первого дня зимы и до 28 декабря потребители газа смогут принять участие в предновогоднем розыгрыше «Согревайся с нами!». Тридцать счастливчиков смогут выиграть фирменную толстовку.

Стать участником розыгрыша просто:

  • нужно прийти в ближайший клиентский центр до 28 декабря.
  • заплатить за газ.
  • передать актуальные показания прибора учёта газа.
  • иметь договор поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан в письменной форме.

13 января 2025 года ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» проведёт розыгрыш призов. Результаты будут опубликованы на корпоративном сайте поставщика газа и в официальной группе «ВКонтакте». Вручение призов победителям пройдёт в клиентских центрах компании.

Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Erid: LjN8KGsFo

«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости погасить долги
Узнать подробнее
Читайте также:
«Газпром межрегионгаз Белгород» за год заключил почти 7 тыс. новых договоровАбонентам «Газпром межрегионгаз Белгород» нужно перезаключить договоры на ТО ВКГО«Газпром межрегионгаз Белгород» приостанавливает поставки газа из-за долгов
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Газ#Коммунальные услуги#Газпром межрегионгаз Белгород#Акции#Призы#Новогодние подарки#Белгород#Розыгрыш
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика