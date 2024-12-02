«Газпром межрегионгаз Белгород» дарит абонентам новогодние подарки

Posted 2 декабря, 12:41
Published 2 декабря, 12:41
Modified 2 декабря, 12:43
Updated 2 декабря, 12:43
С первого дня зимы и до 28 декабря потребители газа смогут принять участие в предновогоднем розыгрыше «Согревайся с нами!». Тридцать счастливчиков смогут выиграть фирменную толстовку.
Стать участником розыгрыша просто:
13 января 2025 года ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» проведёт розыгрыш призов. Результаты будут опубликованы на корпоративном сайте поставщика газа и в официальной группе «ВКонтакте». Вручение призов победителям пройдёт в клиентских центрах компании.
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