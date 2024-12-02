Фонд «Милосердие» открывает предновогодний благотворительный марафон

Акция продлится до 19 января. Желающим стать ее участником нужно перейти по баннеру «Поезд милосердия» на главной странице сайта фонда «Милосердие» и нажать на любой вагончик поезда, выбрать категорию для пожертвования. Взнос можно сделать анонимно или после регистрации.