Фонд «Милосердие» открывает предновогодний благотворительный марафон

Posted 2 декабря, 14:04
Published 2 декабря, 14:04
Modified 2 декабря, 14:06
Updated 2 декабря, 14:06
Акция продлится до 19 января. Желающим стать ее участником нужно перейти по баннеру «Поезд милосердия» на главной странице сайта фонда «Милосердие» и нажать на любой вагончик поезда, выбрать категорию для пожертвования. Взнос можно сделать анонимно или после регистрации.
На собранные в режиме онлайн средства сотрудники фонда доставят подарки тяжелобольным детям, одиноким ветеранам и многодетным малообеспеченным семьям из Белгородской, Липецкой, Свердловской областей и Алтайского края. Это будут необходимые вещи или помощь в решении бытовой проблемы. Часть средств направят в приюты помощи животным.
По окончании акции на сайте фонда будет опубликован отчет об итогах сбора и адресного распределения средств. В прошлогодней новогодней акции приняли участие около 500 человек. Сумма всех частных пожертвований в адрес фонда превысила 400 тысяч рублей.