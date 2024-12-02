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Posted 2 декабря, 14:04

Published 2 декабря, 14:04

Modified 2 декабря, 14:06

Updated 2 декабря, 14:06

Фонд «Милосердие» открывает предновогодний благотворительный марафон

Фонд «Милосердие» открывает предновогодний благотворительный марафон

2 декабря 2024, 14:04
Фото: Фонд «Милосердие».
Фонд «Милосердие» — социальный партнер Группы НЛМК — начинает традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия», которая поможет собрать средства на новогодние подарки для тех, кому необходимы дополнительная поддержка и внимание.

Акция продлится до 19 января. Желающим стать ее участником нужно перейти по баннеру «Поезд милосердия» на главной странице сайта фонда «Милосердие» и нажать на любой вагончик поезда, выбрать категорию для пожертвования. Взнос можно сделать анонимно или после регистрации.

На собранные в режиме онлайн средства сотрудники фонда доставят подарки тяжелобольным детям, одиноким ветеранам и многодетным малообеспеченным семьям из Белгородской, Липецкой, Свердловской областей и Алтайского края. Это будут необходимые вещи или помощь в решении бытовой проблемы. Часть средств направят в приюты помощи животным.

По окончании акции на сайте фонда будет опубликован отчет об итогах сбора и адресного распределения средств. В прошлогодней новогодней акции приняли участие около 500 человек. Сумма всех частных пожертвований в адрес фонда превысила 400 тысяч рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Благотворительность#Фонд#Нлмк#Белгород#Поезд милосердия
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