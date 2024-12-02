Экс-инспектора белгородской КСП оштрафовали на 3,9 млн рублей из-за взятки

Posted 2 декабря, 15:01
Published 2 декабря, 15:01
Modified 2 декабря, 15:01
Updated 2 декабря, 15:01
Как рассказали в ведомстве, экс-инспектор в период с 29 августа по 14 сентября 2023 года получил 1,15 млн рублей взяткой. Её через посредника передали учредитель и директор коммерческой организации, чтобы инспектор скрыл выявленные им нарушения при сдаче работ по муниципальному контракту. За эти средства подсудимый должен был указать заниженное количество претензий при составлении контрольного акта.
Уголовное дело возбудили по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд назначил штраф в размере 3,9 млн рублей.
Экс-инспектор отстранён от работы на государственной службе и в органах местного самоуправления на шесть лет. В течение этого времени он не сможет занимать должности, которые предполагают управленческие и административные функции.