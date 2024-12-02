Экс-инспектора белгородской КСП оштрафовали на 3,9 млн рублей из-за взятки

Как рассказали в ведомстве, экс-инспектор в период с 29 августа по 14 сентября 2023 года получил 1,15 млн рублей взяткой. Её через посредника передали учредитель и директор коммерческой организации, чтобы инспектор скрыл выявленные им нарушения при сдаче работ по муниципальному контракту. За эти средства подсудимый должен был указать заниженное количество претензий при составлении контрольного акта.