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Posted 2 декабря, 15:01

Published 2 декабря, 15:01

Modified 2 декабря, 15:01

Updated 2 декабря, 15:01

В Белгороде вынесли приговор экс-инспектору КСП

Экс-инспектора белгородской КСП оштрафовали на 3,9 млн рублей из-за взятки

2 декабря 2024, 15:01
Фото: 1MI. В Белгороде вынесли приговор экс-инспектору КСП
Сюжет
Коррупция
В понедельник, 2 декабря, Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор бывшему инспектору Контрольно-счётной палаты Белгородской области. Его поймали на получении взятки в размере 1,15 млн рублей, но штраф ему придётся заплатить в разы больше, сообщили в прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, экс-инспектор в период с 29 августа по 14 сентября 2023 года получил 1,15 млн рублей взяткой. Её через посредника передали учредитель и директор коммерческой организации, чтобы инспектор скрыл выявленные им нарушения при сдаче работ по муниципальному контракту. За эти средства подсудимый должен был указать заниженное количество претензий при составлении контрольного акта.

Уголовное дело возбудили по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд назначил штраф в размере 3,9 млн рублей.

Экс-инспектор отстранён от работы на государственной службе и в органах местного самоуправления на шесть лет. В течение этого времени он не сможет занимать должности, которые предполагают управленческие и административные функции.

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