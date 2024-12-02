Более 2000 белгородцев получили выплату в 150 тысяч рублей. Сколько ещё в очереди?

Батанова добавила, что вместе с УМВД уже отработано и проверено 278 человек. Им переведут 34 млн рублей. Ещё документы по 685 белгородцам на 47 млн рублей сегодня должны передать на проверку в УМВД. А 229 человек в настоящее время находятся на отработке. Всего по итогам текущей недели различные выплаты получат 1192 человека.