Более 2000 белгородцев получили выплату в 150 тысяч рублей. Сколько ещё в очереди?

Posted 2 декабря, 06:52
Published 2 декабря, 06:52
Modified 2 декабря, 07:00
Updated 2 декабря, 07:00
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в Белгородской области 2229 человек получили выплату в 150 тысяч рублей. По словам регионального министра соцзащиты Елены Батановой, деньги перевели людям из шести муниципалитетов. Общая сумма — 334 млн рублей.
Средства в Белгородском районе получили жители Щетиновки, Вергилёвки, Валковского, Солнцевки, Соловьёвки, Петровки. В Борисовском районе деньги перечислили жителям Богун-Городка, Грузского, села Бойцуры и Климового. В Валуйском округе средства полагались жителям Новопетровки, Старого Хутора и Павловки. Также деньги перечислили жителям ряда населённых пунктов Грайворонского, Шебекинского округов и Краснояружского района.
Батанова добавила, что вместе с УМВД уже отработано и проверено 278 человек. Им переведут 34 млн рублей. Ещё документы по 685 белгородцам на 47 млн рублей сегодня должны передать на проверку в УМВД. А 229 человек в настоящее время находятся на отработке. Всего по итогам текущей недели различные выплаты получат 1192 человека.
В свою очередь Гладков добавил, что Белгородская область получила 3,5 млрд рублей на строительство жилья. Региональный министр строительства Оксана Козлитина рассказала, что общее количество утраченных объектов жилого назначения — 5123. Потребность на меру господдержки на утраченное жильё — порядка 28 млрд рублей. На сегодня подтверждено финансирование на 2863 утраченных помещений на 15 млрд рублей. Прядка 1800 человек получили либо средства, либо ключи от жилья.
Чиновница отметила, что в ведомстве обработали 114 заявок. Они находятся в статусе финансирования. Средства люди получат до среды на общую сумму 715 млн рублей. Это жители Белгородского, Борисовского район, Краснояружского районов, Грайворонского и Шебекинского округов. За текущую неделю ещё 495 семей должны получить деньги на свои счета.