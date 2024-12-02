Белгородцы стали хранить и продавать больше взрывчатки. Сказалась обстановка?

Posted 2 декабря, 17:27
Published 2 декабря, 17:27
Modified 2 декабря, 17:27
Updated 2 декабря, 17:27
С января по сентябрь этого года сотрудники УФСБ РФ по Белгородской области изъяли 277 килограмм взрывчатки, которую незаконно продавали жители региона. Ещё 362 килограмма изъяли сотрудники УМВД. По сравнению с 2023 годом, когда в общей сложности было изъято 437 килограммов, количество незаконных находок увеличилось.
Также с начала года правоохранительные органы изъяли 422 артиллерийских снаряда, мин и ручных гранат — в прошлом году это количество превышало 900. Самодельных взрывных устройств в этом году нашли 45, а в прошлом — 55.
4229 патронов у белгородцев изъяли сотрудники ФСБ, 9465 — МВД. В 2023 году всего их насчитывалось более 20 тысяч.