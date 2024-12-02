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Posted 2 декабря, 17:27

Published 2 декабря, 17:27

Modified 2 декабря, 17:27

Updated 2 декабря, 17:27

У белгородцев изъяли более 500 килограмм взрывчатки

Белгородцы стали хранить и продавать больше взрывчатки. Сказалась обстановка?

2 декабря 2024, 17:27
Фото: 1MI.

У белгородцев изъяли более 500 килограмм взрывчатки

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Новости Белгорода
У белгородцев в 2024 году изъяли больше взрывчатки, чем в 2023-м, но меньше патронов. О количестве найденных у жителей региона взрывоопасных предметов разузнали журналисты Go31.

С января по сентябрь этого года сотрудники УФСБ РФ по Белгородской области изъяли 277 килограмм взрывчатки, которую незаконно продавали жители региона. Ещё 362 килограмма изъяли сотрудники УМВД. По сравнению с 2023 годом, когда в общей сложности было изъято 437 килограммов, количество незаконных находок увеличилось.

Также с начала года правоохранительные органы изъяли 422 артиллерийских снаряда, мин и ручных гранат — в прошлом году это количество превышало 900. Самодельных взрывных устройств в этом году нашли 45, а в прошлом — 55.

4229 патронов у белгородцев изъяли сотрудники ФСБ, 9465 — МВД. В 2023 году всего их насчитывалось более 20 тысяч.

Гранатомёты, взрывчатку, огнестрельное оружие: что незаконно хранят белгородцы
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Патроны#Взрывчатка#Белгород#Взрывные устройства
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