Белгородцы копят миллион, пока ещё один чиновник хочет вернуться из «Барса»

Posted 2 декабря, 15:30
Published 2 декабря, 15:30
Modified 2 декабря, 15:30
Updated 2 декабря, 15:30
Должность заместителя главы администрации Белгородского района занял Павел Индучный. Об этом сообщила на своей странице в соцсети глава муниципалитета Анна Куташова.
Теперь Индучный будет руководить комитетом ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры. Ранее он был замруководителя по инженерной инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству, а всего проработал в администрации района более четырёх лет.
До перехода на работу в Белгородский район Индучный уже был управленцем — возглавлял с 2011 по 2013 годы Белгородский водоканал, а до того занимал кресло первого замначальника регионального управления ЖКХ.
Глава Новооскольского округа Андрей Гриднев ушёл в добровольческий батальон 12 ноября. На еженедельном совещании правительства губернатор заявил, что чиновник проведёт там ещё одну-две недели, а затем вернётся к своим прямым обязанностям.
Редакция Бел.Ру обратилась к администрации муниципалитета, чтобы уточнить, когда именно, но там точных дат завершения контракта не назвали. По всей видимости, Гриднев прослужит в «Барс-Белгород» месяц или чуть больше.
До него спустя месяц расторгли договоры главы Губкинского округа Михаил Лобазнов и Красногвардейского района Галина Руденко, а также заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин.
Специалисты РИА «Новости» решили выяснить, как легко будет россиянами накопить 1 млн рублей и сколько времени это займёт. В Белгородской области, исходя из их данных и способа накопления через пополняемый вклад при медианной зарплате, на это потребуется 7,8 года. Около 13,6% работников не смогут накопить и за 10 лет.
У соседей-курян на то, чтобы накопить миллион, уйдёт ровно восемь лет, но и доля тех, кто не сможет сделать этого за 10 лет, выше — примерно 16,7% работников.
В Воронежской области — понадобится 7,9 года, в Липецкой, как и в Белгородской, — 7,8 года, а в Тамбовской — 8,7 года.