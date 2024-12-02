Белгородцы копят миллион, пока ещё один чиновник хочет вернуться из «Барса»

Специалисты РИА «Новости» решили выяснить, как легко будет россиянами накопить 1 млн рублей и сколько времени это займёт. В Белгородской области, исходя из их данных и способа накопления через пополняемый вклад при медианной зарплате, на это потребуется 7,8 года. Около 13,6% работников не смогут накопить и за 10 лет.