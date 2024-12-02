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Posted 2 декабря, 15:30

Published 2 декабря, 15:30

Modified 2 декабря, 15:30

Updated 2 декабря, 15:30

Белгородцы смогут накопить 1 млн рублей, но откладывать придётся долго

Белгородцы копят миллион, пока ещё один чиновник хочет вернуться из «Барса»

2 декабря 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы смогут накопить 1 млн рублей, но откладывать придётся долго
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Зарплата
Рабочее начало последнего месяца 2024 года было богато на новости про чиновников. В администрации Белгородского района произошли очередные кадровые перестановки, а со службы в отряде «Барс» скоро может вернуться ещё один глава. А как и когда белгородцы смогут накопить миллион?

Кадровые перестановки

Должность заместителя главы администрации Белгородского района занял Павел Индучный. Об этом сообщила на своей странице в соцсети глава муниципалитета Анна Куташова.

Теперь Индучный будет руководить комитетом ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры. Ранее он был замруководителя по инженерной инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству, а всего проработал в администрации района более четырёх лет.

До перехода на работу в Белгородский район Индучный уже был управленцем — возглавлял с 2011 по 2013 годы Белгородский водоканал, а до того занимал кресло первого замначальника регионального управления ЖКХ.

Комитет ЖКХ в Белгородском районе возглавил бывший гендиректор водоканала
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Ещё один чиновник скоро вернётся из «Барса»?

Глава Новооскольского округа Андрей Гриднев ушёл в добровольческий батальон 12 ноября. На еженедельном совещании правительства губернатор заявил, что чиновник проведёт там ещё одну-две недели, а затем вернётся к своим прямым обязанностям.

Редакция Бел.Ру обратилась к администрации муниципалитета, чтобы уточнить, когда именно, но там точных дат завершения контракта не назвали. По всей видимости, Гриднев прослужит в «Барс-Белгород» месяц или чуть больше.

До него спустя месяц расторгли договоры главы Губкинского округа Михаил Лобазнов и Красногвардейского района Галина Руденко, а также заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин.

Из отряда «Барс-Белгород» скоро вернётся ещё один чиновник
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Кто хочет стать миллионером?

Специалисты РИА «Новости» решили выяснить, как легко будет россиянами накопить 1 млн рублей и сколько времени это займёт. В Белгородской области, исходя из их данных и способа накопления через пополняемый вклад при медианной зарплате, на это потребуется 7,8 года. Около 13,6% работников не смогут накопить и за 10 лет.

У соседей-курян на то, чтобы накопить миллион, уйдёт ровно восемь лет, но и доля тех, кто не сможет сделать этого за 10 лет, выше — примерно 16,7% работников.

В Воронежской области — понадобится 7,9 года, в Липецкой, как и в Белгородской, — 7,8 года, а в Тамбовской — 8,7 года.

Сколько лет понадобится белгородцам, чтобы накопить 1 млн рублей?
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