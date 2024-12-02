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Posted 2 декабря, 14:22

Published 2 декабря, 14:22

Modified 2 декабря, 14:25

Updated 2 декабря, 14:25

Белгородцев приглашают поучаствовать в «Диктанте добрых дел»

Белгородцев приглашают поучаствовать в «Диктанте добрых дел»

2 декабря 2024, 14:22
Фото: «Новое поколение».
Активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча приглашают жителей региона поучаствовать в общегородском «Диктанте добрых дел», приуроченном к Международному дню добровольца.

Он пройдёт 7 декабря в 14:00 на площадке Белгородской научной библиотеки. Диктант имеет средний уровень сложности, поучаствовать в нём могут все желающие: начиная от старшеклассников, заканчивая представителями старшего поколения.

«Для нашей организации тема добровольчества не просто слова, а глубокое убеждение. Мы верим в силу человеческого сердца и искренне хотим, чтобы диктант стал для участников напоминанием о важном: об отзывчивости, силе единства и о том, как даже небольшой добрый поступок может что-то изменить. Наш диктант про людей, которые совершают поступки, влияющие на весь мир», — рассказывает Лия Коновалова, главный организатор диктанта от «Нового поколения».

Фото: «Новое поколение»

Оценивать знания участников и проводить «Диктант добрых дел» будет Олеся Приведион — тренер по публичным выступлениям, автор проекта #КурсГоворунов, посол русского языка, спикер российских и международных форумов и фестивалей:

«Мы готовим для вас добрый диктант, а это значит, что никто не будет указывать вам на ваши ошибки или ставить оценки в дневник. Диктант добрых дел — уже традиционное событие „Нового поколения“, которое объединяет людей разных возрастов. Это хороший способ провести время с семьёй и своим примером показать детям, как важно помнить о вечных ценностях и проносить их сквозь года. Именно поэтому на диктанте нередко можно увидеть родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками. Предлагаю провести этот день с нами и разнообразить свой семейный досуг».

Диктант добрых дел поможет участникам не только проверить и оценить свою грамотность, но и провести время с пользой: подарить новые знакомства, и возможность поучаствовать в благотворительных акциях, творческих мастер-классах от «Нового поколения» и поучаствовать в съёмках доброго видеоролика и сказать «спасибо» тем, кто связал свою жизнь с добровольчеством и продолжает совершать добрые дела.

Для участия в «Диктанте добрых дел» необходимо зарегистрироваться по ссылке до 6 декабря.

Отметим, что это уже второй общегородской «Диктант добрых дел», который проводится при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. В прошлом году в нём приняли участие около 100 добровольцев региона, в этом году поучаствовать в мероприятии приглашают всех желающих.

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