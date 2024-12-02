Белгородцев приглашают поучаствовать в «Диктанте добрых дел»

Posted 2 декабря, 14:22
Published 2 декабря, 14:22
Modified 2 декабря, 14:25
Updated 2 декабря, 14:25
Он пройдёт 7 декабря в 14:00 на площадке Белгородской научной библиотеки. Диктант имеет средний уровень сложности, поучаствовать в нём могут все желающие: начиная от старшеклассников, заканчивая представителями старшего поколения.
«Для нашей организации тема добровольчества не просто слова, а глубокое убеждение. Мы верим в силу человеческого сердца и искренне хотим, чтобы диктант стал для участников напоминанием о важном: об отзывчивости, силе единства и о том, как даже небольшой добрый поступок может что-то изменить. Наш диктант про людей, которые совершают поступки, влияющие на весь мир», — рассказывает Лия Коновалова, главный организатор диктанта от «Нового поколения».
Оценивать знания участников и проводить «Диктант добрых дел» будет Олеся Приведион — тренер по публичным выступлениям, автор проекта #КурсГоворунов, посол русского языка, спикер российских и международных форумов и фестивалей:
«Мы готовим для вас добрый диктант, а это значит, что никто не будет указывать вам на ваши ошибки или ставить оценки в дневник. Диктант добрых дел — уже традиционное событие „Нового поколения“, которое объединяет людей разных возрастов. Это хороший способ провести время с семьёй и своим примером показать детям, как важно помнить о вечных ценностях и проносить их сквозь года. Именно поэтому на диктанте нередко можно увидеть родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками. Предлагаю провести этот день с нами и разнообразить свой семейный досуг».
Диктант добрых дел поможет участникам не только проверить и оценить свою грамотность, но и провести время с пользой: подарить новые знакомства, и возможность поучаствовать в благотворительных акциях, творческих мастер-классах от «Нового поколения» и поучаствовать в съёмках доброго видеоролика и сказать «спасибо» тем, кто связал свою жизнь с добровольчеством и продолжает совершать добрые дела.
Для участия в «Диктанте добрых дел» необходимо зарегистрироваться по ссылке до 6 декабря.
Отметим, что это уже второй общегородской «Диктант добрых дел», который проводится при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. В прошлом году в нём приняли участие около 100 добровольцев региона, в этом году поучаствовать в мероприятии приглашают всех желающих.