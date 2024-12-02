Белгородцев приглашают поучаствовать в «Диктанте добрых дел»

«Мы готовим для вас добрый диктант, а это значит, что никто не будет указывать вам на ваши ошибки или ставить оценки в дневник. Диктант добрых дел — уже традиционное событие „Нового поколения“, которое объединяет людей разных возрастов. Это хороший способ провести время с семьёй и своим примером показать детям, как важно помнить о вечных ценностях и проносить их сквозь года. Именно поэтому на диктанте нередко можно увидеть родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками. Предлагаю провести этот день с нами и разнообразить свой семейный досуг».