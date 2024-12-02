Белгородских священников начали обучать военной подготовке. А как же оружие?

В Белгородской митрополии отметили, что с начала СВО многие священнослужители выезжали на фронт для поддержки бойцов. Теперь же 50 человек из Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской митрополий решили пройти обучение по военно-медицинской подготовке. На занятиях их также научили особенностям пастырского окормления военных и юридическим вопросам пастырского служения военного духовенства.