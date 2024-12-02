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Posted 2 декабря, 13:03

Published 2 декабря, 13:03

Modified 2 декабря, 13:03

Updated 2 декабря, 13:03

Курсы военной подготовки для священников

Белгородских священников начали обучать военной подготовке. А как же оружие?

2 декабря 2024, 13:03
Фото: Белгородская митрополия. Курсы военной подготовки для священников

Белгородские священники начали проходить военную подготовку

Сюжет
Новости Белгорода
Курсы организовали для приграничных регионов России: помимо белгородских батюшек, курсы прошли священники из Курской, Брянской и Воронежской митрополий, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.

В Белгородской митрополии отметили, что с начала СВО многие священнослужители выезжали на фронт для поддержки бойцов. Теперь же 50 человек из Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской митрополий решили пройти обучение по военно-медицинской подготовке. На занятиях их также научили особенностям пастырского окормления военных и юридическим вопросам пастырского служения военного духовенства.

«Тактическая медицина, правила поведения на заминированной территории, основы ориентирования на местности и маскировки, азы радиосвязи и средств наблюдения — на занятиях предусмотрели отработку всего, что может пригодиться в зоне СВО, а в ряде случаев и вовсе спасти жизнь», — отметили в митрополии.

При этом обучение батюшек проходит не по привычным для обычных граждан стандартам, поскольку брать в руки оружие священнослужителям запрещено по всем правилам: «Главный принцип — защитить себя и помочь своим ближним», — объяснили в митрополии.

Также на территории лагеря, где батюшки проходят военную подготовку, разместили полевой храм. В нём священнослужители каждый день начинают с божественной литургии. Спят они в небольших домиках.

«Нас готовили к тому, что мы будем проживать в полевых условиях, в палатках с печным отоплением, но здесь нас встретили прекрасные условия: угольные домики с отдельным санузлом, с душевыми кабинами», — рассказал священник из Брянской области.

Кроме этого, некоторым священникам вручили награды от Минобороны «За веру и служение Отечеству» и подарили четыре автомобиля для выездов на фронт.

Видео: Белгородская митрополия. Курсы военной подготовки для священников
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