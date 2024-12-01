bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 06:41

Published 1 декабря, 06:41

Modified 1 декабря, 06:43

Updated 1 декабря, 06:43

В Белгороде обсудили проект нового открытого бассейна в Сосновке

Станет ли открытый бассейн в Белгороде «открытым»?

1 декабря 2024, 06:41
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсетях.

В Белгороде обсудили проект нового открытого бассейна в Сосновке

Сюжет
Новости Белгорода
Объект будет коммерческим, но власти хотят внедрить программы для плавания детей и пожилых людей, сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор обсудил концепцию круглогодичного открытого бассейна с Владимиром Зотовым, который будет инвестором и зарабатывать на нём, а также с городскими властями.

По словам главы региона, на месте планируемого бассейна собственники участка собирались строить дома. Но позже решили приоритет отдать деревьям.

Объект будет коммерческим, однако власти хотят в периоды, когда поток посетителей будет меньше, давать возможность для плавания в бассейне для детей и пожилых людей по отдельным программам.

Концепцию обещают создать в ближайшее время. Регион и город обеспечат коммуникации, подъезды и совмещение с другими проектами.

Что ещё появится в Сосновке? Планируются кольцевые маршруты терренкура, зоны отдыха у воды и в лесу, детские и спортивные площадки, экотропа, а также военно-патриотическая тропа с окопами и траншеями и панорамный маршрут по мысу «Разуменские дали».

Будет там и велолыжная трасса длиной в 5 километров для любителей.

Круглогодичный открытый бассейн может появиться в Белгороде в ближайшие годы
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде открыли восстановленный после обстрела ВСУ бассейн «Луч»Один бассейн, нет маленьких ворот: как развивается водное поло в БелгородеКак выбрать каркасный бассейн для дачи: основные критерии
#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Сосновка#Белгород#Открытый бассейн
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика