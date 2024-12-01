Станет ли открытый бассейн в Белгороде «открытым»?

Posted 1 декабря, 06:41
Published 1 декабря, 06:41
Modified 1 декабря, 06:43
Updated 1 декабря, 06:43
Губернатор обсудил концепцию круглогодичного открытого бассейна с Владимиром Зотовым, который будет инвестором и зарабатывать на нём, а также с городскими властями.
По словам главы региона, на месте планируемого бассейна собственники участка собирались строить дома. Но позже решили приоритет отдать деревьям.
Объект будет коммерческим, однако власти хотят в периоды, когда поток посетителей будет меньше, давать возможность для плавания в бассейне для детей и пожилых людей по отдельным программам.
Концепцию обещают создать в ближайшее время. Регион и город обеспечат коммуникации, подъезды и совмещение с другими проектами.
Что ещё появится в Сосновке? Планируются кольцевые маршруты терренкура, зоны отдыха у воды и в лесу, детские и спортивные площадки, экотропа, а также военно-патриотическая тропа с окопами и траншеями и панорамный маршрут по мысу «Разуменские дали».
Будет там и велолыжная трасса длиной в 5 километров для любителей.