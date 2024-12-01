Станет ли открытый бассейн в Белгороде «открытым»?

Что ещё появится в Сосновке? Планируются кольцевые маршруты терренкура, зоны отдыха у воды и в лесу, детские и спортивные площадки, экотропа, а также военно-патриотическая тропа с окопами и траншеями и панорамный маршрут по мысу «Разуменские дали».