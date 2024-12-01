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Posted 1 декабря, 05:01

Published 1 декабря, 05:01

Modified 1 декабря, 05:01

Updated 1 декабря, 05:01

В Госдуме рассказали о новых законах декабря

Помощь участникам СВО и запрет пропаганды чайлдфри: как изменится жизнь в декабре

1 декабря 2024, 05:01
Фото: 1MI. В Госдуме рассказали о новых законах декабря

В Госдуме рассказали о новых законах декабря

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Законы
С декабря в России начинает действовать ряд новых законов. Они касаются мигрантов, участников СВО, водителей авто и других. Главные изменения — в материале Бел.Ру.

Наказывать за подделку документов для организации незаконной миграции будут жёстче

С 23 ноября штрафы для юридических лиц за производство или использование поддельных документов для незаконной миграции увеличили до 60 млн рублей. За подделку документов и их продажу предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей. У нарушителей также изымут оборудования, которыми они подделывали документы.

Такое нововведение поможет бороться с выдачей фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Участников СВО освободят от взыскания исполнительского сбора

Участники специальной военной операции, у которых есть задолженности, не будут платить 7% исполнительского сбора от взысканной суммы или от стоимости имущества. Кроме того, ранее вынесенные решения о его взыскании отменят.

С 1 декабря 2024 года у некоторых участников СВО и их супругов спишут до 10 млн рублей просроченных кредитов при заключении контракта на военную службу.

Защита от пропаганды чайлдфри

С 4 декабря пропаганда осознанного отказа от деторождения запрещается в интернете, СМИ, кино и рекламе. Это закрепят в шести действующих законах.

Штрафы за нарушения составят до 5 млн рублей.

«Речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», — объяснил Володин.

Упрощена процедура регистрации машино-мест

Владелец доли в паркинге сможет выделить своё машино-место в отдельный объект недвижимости без согласия других собственников, что упростит процедуру и позволит свободно распоряжаться собственностью.

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Запрет для посредников участвовать в приёме экзаменов у мигрантов

С 10 декабря посредническим организациям запретят участвовать в организации экзаменов для мигрантов. Сертификаты о владении русским языком будут выдавать только государственные учреждения из специального списка, а размер платы за экзамен установит правительство.

Председатель Госдумы отметил, что целью является борьба с незаконной миграцией и преступностью, а также создание прозрачных правил для сдачи экзамена.

Изменено право осуждённых, находящихся в СИЗО, на свидания

Осуждённые, привлекаемые в качестве подозреваемых, свидетелей или потерпевших, получат право на краткосрочные и длительные свидания. Для этого понадобится письменное разрешение лица или органа, который ведёт это дело.

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