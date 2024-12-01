Помощь участникам СВО и запрет пропаганды чайлдфри: как изменится жизнь в декабре

Posted 1 декабря, 05:01
Published 1 декабря, 05:01
Modified 1 декабря, 05:01
Updated 1 декабря, 05:01
С 23 ноября штрафы для юридических лиц за производство или использование поддельных документов для незаконной миграции увеличили до 60 млн рублей. За подделку документов и их продажу предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей. У нарушителей также изымут оборудования, которыми они подделывали документы.
Такое нововведение поможет бороться с выдачей фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Участники специальной военной операции, у которых есть задолженности, не будут платить 7% исполнительского сбора от взысканной суммы или от стоимости имущества. Кроме того, ранее вынесенные решения о его взыскании отменят.
С 1 декабря 2024 года у некоторых участников СВО и их супругов спишут до 10 млн рублей просроченных кредитов при заключении контракта на военную службу.
С 4 декабря пропаганда осознанного отказа от деторождения запрещается в интернете, СМИ, кино и рекламе. Это закрепят в шести действующих законах.
Штрафы за нарушения составят до 5 млн рублей.
«Речь идёт именно о защите граждан, в первую очередь подрастающего поколения, от распространяемой в медиапространстве информации, негативно влияющей на формирование личности», — объяснил Володин.
Владелец доли в паркинге сможет выделить своё машино-место в отдельный объект недвижимости без согласия других собственников, что упростит процедуру и позволит свободно распоряжаться собственностью.
С 10 декабря посредническим организациям запретят участвовать в организации экзаменов для мигрантов. Сертификаты о владении русским языком будут выдавать только государственные учреждения из специального списка, а размер платы за экзамен установит правительство.
Председатель Госдумы отметил, что целью является борьба с незаконной миграцией и преступностью, а также создание прозрачных правил для сдачи экзамена.
Осуждённые, привлекаемые в качестве подозреваемых, свидетелей или потерпевших, получат право на краткосрочные и длительные свидания. Для этого понадобится письменное разрешение лица или органа, который ведёт это дело.