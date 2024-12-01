Помощь участникам СВО и запрет пропаганды чайлдфри: как изменится жизнь в декабре

С 23 ноября штрафы для юридических лиц за производство или использование поддельных документов для незаконной миграции увеличили до 60 млн рублей. За подделку документов и их продажу предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей. У нарушителей также изымут оборудования, которыми они подделывали документы.