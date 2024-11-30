В Белгородской области оформили более 56 тысяч электронных справок для школьников

Как сообщили в региональном правительстве, с начала 2024 года в регионе выдали более 56 тысяч электронных справок, из которых 54 288 — об освобождении от занятий, а 2318 — об эпидокружении. Эти документы напрямую передаются в систему «Виртуальная школа», где автоматически обновляется информация о пропусках по заболеванию в «Листке здоровья».