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Posted 30 ноября, 09:14

Published 30 ноября, 09:14

Modified 30 ноября, 09:16

Updated 30 ноября, 09:16

В Белгородской области оформили более 56 тысяч электронных справок для школьников

В Белгородской области оформили более 56 тысяч электронных справок для школьников

30 ноября 2024, 09:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Школьники
В области внедрили инновационный подход к оформлению медицинских справок для школьников. Благодаря системе электронного документооборота, родители могут оформить необходимые документы в онлайн-режиме, что значительно упрощает процесс и экономит время.

Как сообщили в региональном правительстве, с начала 2024 года в регионе выдали более 56 тысяч электронных справок, из которых 54 288 — об освобождении от занятий, а 2318 — об эпидокружении. Эти документы напрямую передаются в систему «Виртуальная школа», где автоматически обновляется информация о пропусках по заболеванию в «Листке здоровья».

Все государственные медучреждения региона подключены к этой системе, что позволяет обеспечить быстрый и безопасный обмен информацией. Родители больше не нуждаются в бумажных экземплярах документов, а учителя и медработники освобождены от необходимости вручную вносить информацию в систему.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру выяснили, можно ли белгородским школьникам проходить курс алгоритмики без регистрации через «Госуслуги».

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Инновации#Школьники#Здоровье#Родители#Виртуальная школа#Белгород#Медицинские документы#Государственные учреждения
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