Не только слово: какая изюминка появится у огромных букв в парке Сосновка Белгорода

Posted 30 ноября, 07:55
Published 30 ноября, 07:55
Modified 30 ноября, 07:57
Updated 30 ноября, 07:57
В парке начали монтировать новую арт-инсталляцию, которая станет настоящей визитной карточкой этого рекреационного места. Двенадцать больших букв различной высоты, некоторые из которых достигают семи метров, скоро составят словосочетание «Сосновка Парк». Основания букв уже готовы, и подрядчики приступили к монтажу первых элементов будущего арт-объекта.
Проект предполагает не только художественную, но и функциональную составляющую. В некоторых буквах будут устанавливать скамейки и качели. Кроме того, будет предусмотрена специальная архитектурная подсветка.
Мэр добавил, что Сосновка пользуется большим спросом у жителей Белгорода, которые ежедневно занимаются здесь спортом, прогулками и отдыхом на свежем воздухе. В 2024 году в парке открыли профессиональные и любительские дистанции для бега.
Теперь городские власти намерены расширить возможности парка и объединить его с другими городскими зонами отдыха при помощи велопешеходных дорожек.
Напомним, дизайн арт-конструкции белгородцы восприняли не очень позитивно. 58% опрошенных Бел.Ру горожан недовольны оформлением, а 26% ещё не определились. Понравилась концепция только 16% респондентов.