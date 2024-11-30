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Posted 30 ноября, 07:55

Published 30 ноября, 07:55

Modified 30 ноября, 07:57

Updated 30 ноября, 07:57

Не только слово: какая изюминка появится у огромных букв в парке Сосновка Белгорода

Не только слово: какая изюминка появится у огромных букв в парке Сосновка Белгорода

30 ноября 2024, 07:55
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова.
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Новости Белгорода
Около Сосновки в областном центре начали монтировать двенадцать букв разной высоты. Часть из них будут функциональными, сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

В парке начали монтировать новую арт-инсталляцию, которая станет настоящей визитной карточкой этого рекреационного места. Двенадцать больших букв различной высоты, некоторые из которых достигают семи метров, скоро составят словосочетание «Сосновка Парк». Основания букв уже готовы, и подрядчики приступили к монтажу первых элементов будущего арт-объекта.

Проект предполагает не только художественную, но и функциональную составляющую. В некоторых буквах будут устанавливать скамейки и качели. Кроме того, будет предусмотрена специальная архитектурная подсветка.

Мэр добавил, что Сосновка пользуется большим спросом у жителей Белгорода, которые ежедневно занимаются здесь спортом, прогулками и отдыхом на свежем воздухе. В 2024 году в парке открыли профессиональные и любительские дистанции для бега.

Теперь городские власти намерены расширить возможности парка и объединить его с другими городскими зонами отдыха при помощи велопешеходных дорожек.

Напомним, дизайн арт-конструкции белгородцы восприняли не очень позитивно. 58% опрошенных Бел.Ру горожан недовольны оформлением, а 26% ещё не определились. Понравилась концепция только 16% респондентов.

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#Кристина Семенчук#Спорт#Качели#Новости Белгорода#Монтаж#Белгород#Арт-инсталляция#Прогулки#Сосновка Парк
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