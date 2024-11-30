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Posted 30 ноября, 10:10

Published 30 ноября, 10:10

Modified 30 ноября, 10:12

Updated 30 ноября, 10:12

Белгородских водителей предупредили о «климатических качелях»

Белгородских водителей предупредили о «климатических качелях»

30 ноября 2024, 10:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В регионе наблюдаются перепады температуры и выпадение осадков. Об ухудшении состояния проезжей части водителей предупредили в белгородском ГИБДД.

Как сообщили в ведомстве, с учётом колебаний температуры и осадков, состояние дорожного покрытия значительно ухудшилось. К примеру, одной из причин ночной автоаварии в Старом Осколе стал неправильный выбор скорости с учётом дорожных условий.

По предварительным данным, около 00:40 в районе дома №21 в микрорайоне Приборостроителей 18-летний водитель за рулём Hyundai Solaris не смог справиться с управлением, наехал на препятствие и перевернулся.

В результате инцидента водитель и его 17-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.

В ГИБДД добавили, что в течение ближайших суток синоптики ожидают продолжение нестабильных погодных условий, поэтому необходимо быть внимательными на дорогах.

Напомним, 26 ноября в Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими. Одно из происшествий закончилось гибелью двоих водителей.

В ГИБДД добавили, что в течение ближайших суток синоптики ожидают продолжение нестабильных погодных условий, поэтому необходимо быть внимательными на дорогах.

Напомним, 26 ноября в Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими. Одно из происшествий закончилось гибелью двоих водителей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Аварии#Гибдд#Погода#Водители#Травмы#Синоптики#Белгород#Дорожная безопасность
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