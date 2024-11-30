Белгородских водителей предупредили о «климатических качелях»

Posted 30 ноября, 10:10
Published 30 ноября, 10:10
Modified 30 ноября, 10:12
Updated 30 ноября, 10:12
Как сообщили в ведомстве, с учётом колебаний температуры и осадков, состояние дорожного покрытия значительно ухудшилось. К примеру, одной из причин ночной автоаварии в Старом Осколе стал неправильный выбор скорости с учётом дорожных условий.
По предварительным данным, около 00:40 в районе дома №21 в микрорайоне Приборостроителей 18-летний водитель за рулём Hyundai Solaris не смог справиться с управлением, наехал на препятствие и перевернулся.
В результате инцидента водитель и его 17-летняя пассажирка получили травмы. Их госпитализировали.
В ГИБДД добавили, что в течение ближайших суток синоптики ожидают продолжение нестабильных погодных условий, поэтому необходимо быть внимательными на дорогах.
Напомним, 26 ноября в Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими. Одно из происшествий закончилось гибелью двоих водителей.
В ГИБДД добавили, что в течение ближайших суток синоптики ожидают продолжение нестабильных погодных условий, поэтому необходимо быть внимательными на дорогах.
Напомним, 26 ноября в Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими. Одно из происшествий закончилось гибелью двоих водителей.