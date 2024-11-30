Белгородец сломал кадык сыну знакомой на первом свидании

Posted 30 ноября, 12:55
Published 30 ноября, 12:55
Modified 30 ноября, 12:57
Updated 30 ноября, 12:57
Согласно информации, опубликованной канале, мужчина познакомился с женщиной через Интернет и сразу же пригласил её к себе домой. Она согласилась, но решила взять с собой 27-летнего сына.
Вечер закончился пьяной ссорой, разгоревшейся между владельцем квартиры и молодым человеком. В ходе конфликта мужчина применил силу, надавив коленом на горло своего оппонента, в результате чего сломал ему кадык. Парень скончался на месте от удушья.
В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. Также стало известно, что он ранее уже имел судимость за преступление, связанное с наркотиками.
Напомним, 22 октября белгородец поссорился со своей сожительницей и, пытаясь доказать, что может её убить, с силой бросил на пол 19-дневнего младенца. Ребёнка удалось спасти, но из-за полученных травм он может остаться инвалидом.