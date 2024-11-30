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Posted 30 ноября, 12:55

Published 30 ноября, 12:55

Modified 30 ноября, 12:57

Updated 30 ноября, 12:57

Белгородец сломал кадык сыну знакомой на первом свидании

Белгородец сломал кадык сыну знакомой на первом свидании

30 ноября 2024, 12:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Убийство
В Белгородской области произошел трагический инцидент: житель Строителя сломал кадык сыну своей знакомой на первом свидании. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации, опубликованной канале, мужчина познакомился с женщиной через Интернет и сразу же пригласил её к себе домой. Она согласилась, но решила взять с собой 27-летнего сына.

Вечер закончился пьяной ссорой, разгоревшейся между владельцем квартиры и молодым человеком. В ходе конфликта мужчина применил силу, надавив коленом на горло своего оппонента, в результате чего сломал ему кадык. Парень скончался на месте от удушья.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. Также стало известно, что он ранее уже имел судимость за преступление, связанное с наркотиками.

Напомним, 22 октября белгородец поссорился со своей сожительницей и, пытаясь доказать, что может её убить, с силой бросил на пол 19-дневнего младенца. Ребёнка удалось спасти, но из-за полученных травм он может остаться инвалидом.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Убийство#Арест#Преступления#Трагедия#Ссора#Белгород
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