За мужество, героизм и особые заслуги белгородцев будут награждать быстрее

Posted 29 ноября, 11:28
Published 29 ноября, 11:28
Modified 29 ноября, 11:30
Updated 29 ноября, 11:30
Проект разработали для усовершенствования действующей наградной системы, а именно — упрощается процедура представления к некоторым областным наградам, а также соблюдение сроков представления.
В частности, предлагается граждан, проявивших мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей, за особо значимые заслуги перед Белгородской областью, граждан, получивших широкое общественное признание, награждать без наличия региональных наград и поощрения губернатора или облдумы.
Эти награды — высший знак отличия «Прохоровское поле — Третье ратное поле России», звание «Почётный гражданин Белгородской области» и медаль «За заслуги перед землёй Белгородской».
Также в проекте конкретизируются сроки представления наградных материалов кандидатов к награждению.
Депутаты приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.