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Posted 29 ноября, 11:28

Published 29 ноября, 11:28

Modified 29 ноября, 11:30

Updated 29 ноября, 11:30

За мужество, героизм и особые заслуги белгородцев будут награждать быстрее

За мужество, героизм и особые заслуги белгородцев будут награждать быстрее

29 ноября 2024, 11:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Депутаты
Представители заксобрания внесли изменения в областной закон, который касается региональных наград. Проект представила заместитель руководителя администрации губернатора Ирина Чурилова.

Проект разработали для усовершенствования действующей наградной системы, а именно — упрощается процедура представления к некоторым областным наградам, а также соблюдение сроков представления.

В частности, предлагается граждан, проявивших мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей, за особо значимые заслуги перед Белгородской областью, граждан, получивших широкое общественное признание, награждать без наличия региональных наград и поощрения губернатора или облдумы.

Эти награды — высший знак отличия «Прохоровское поле — Третье ратное поле России», звание «Почётный гражданин Белгородской области» и медаль «За заслуги перед землёй Белгородской».

Также в проекте конкретизируются сроки представления наградных материалов кандидатов к награждению.

Депутаты приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Мужество#Законодательство#Прохоровское поле#Белгород#Почётный гражданин#Госнаграды#Героизм
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