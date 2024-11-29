За мужество, героизм и особые заслуги белгородцев будут награждать быстрее

В частности, предлагается граждан, проявивших мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей, за особо значимые заслуги перед Белгородской областью, граждан, получивших широкое общественное признание, награждать без наличия региональных наград и поощрения губернатора или облдумы.