Вы будете в восторге: Рома Скробот снова готовится удивить жюри на шоу «Голос. Дети»

После выступления в финале семья Скроботов вернётся в Белгород к «обычной жизни», потому что три месяца подряд все силы уходили только на проект. По словам мамы, у Ромы есть упущенные темы по учебе, как в основной школе, так и в музыкальной. Но, уточняет Ирина, педагоги там очень понимающие, которые готовы поддержать в трудную минуту.