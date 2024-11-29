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Posted 29 ноября, 08:51

Published 29 ноября, 08:51

Modified 29 ноября, 08:53

Updated 29 ноября, 08:53

Белгородец Рома Скробот выступит в финале шоу «Голос. Дети»

Вы будете в восторге: Рома Скробот снова готовится удивить жюри на шоу «Голос. Дети»

29 ноября 2024, 08:51
Фото: Анна Селищева. bel.ru.

Белгородец Рома Скробот выступит в финале шоу «Голос. Дети»

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Новости Белгорода
Мама юного белгородца-финалиста шоу «Голос.Дети» Ромы Скробота Ирина Скробот рассказала о сегодняшнем шоу. Певцы поборются за победу в финале. Ирина поделилась, что выбранная композиция сможет объединить жителей Белгородской области.

Юный белгородец Рома Скробот уже сегодня, 29 ноября, выступит в финале шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Программа начнётся в 21:45. В полуфинале Рома исполнил композицию «У тебя есть я» и набрал 41,4% голосов зрителей.

Для Бел.Ру подробности подготовки к финалу рассказала мама юного певца Ирина Скробот. Она поделилась, как прошла подготовка, и приоткрыла завесу сцены, намекнув на новое выступление Ромы.

Ирина поделилась, что сегодня на сцене прозвучит довольно известная песня, которую знают все. На припевах семья ждёт большую поддержку от белгородцев, «такую, какая она у нас была на дополнительном этапе, когда почувствовалась сплочённость, что-то объединяющее», — отмечает женщина.

После выступления в финале семья Скроботов вернётся в Белгород к «обычной жизни», потому что три месяца подряд все силы уходили только на проект. По словам мамы, у Ромы есть упущенные темы по учебе, как в основной школе, так и в музыкальной. Но, уточняет Ирина, педагоги там очень понимающие, которые готовы поддержать в трудную минуту.

«Мы заряжены на позитив, готовы рваться в бой. Ромка чувствует себя великолепно. Песня у нас зажигательная. Я думаю, если у нас всё получится и Ромка исполнит её так, как на репетициях, — вы останетесь в полном восторге», — закончила мама юной звёздочки.
От бунта к романтике: помог ли новый образ Роме Скроботу пройти в финал «Голоса»?
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