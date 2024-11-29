Вируса Коксаки белгородцам не стоит бояться? И можно ли ехать в Турцию?

Posted 29 ноября, 10:08
Published 29 ноября, 10:08
Modified 29 ноября, 10:10
Updated 29 ноября, 10:10
Сегодня, 29 ноября 2024 года, управление Роспотребнадзора по Белгородской области провело брифинг на тему распространения сезонных болезней в регионе. Руководитель управления Елена Оглезнева ответила на вопрос Бел.Ру о распространении по области вируса Коксаки.
В целом заболеваемость энтеровирусными инфекциями в регионе не вызывает опасений. За 10 месяцев 2024 года конкретно вирус Коксаки обнаружили в пяти случаях, что тоже не вызывает опасения. Да и сам вирус Коксаки — это не очень экзотический представитель и не особо опасный, о котором раньше не знали.
«Взрывного роста заболеваемости, активных действующих очагов, несмотря на сообщения, которые мы слышали от СМИ, мы не видим. У нас на территории области всего зарегистрировано за 10 месяцев 2024 года 15 случаев заболевания энтеровирусными инфекциями, пять из них были вызваны именно вирусом Коксаки», — пояснила Елена Оглезнева.
Для тех, кто возвращается с отдыха из Турции, организовали горячую линию с Роспотребнадзором, «потому что заболеваемость эту связали именно с нахождением на курортах Турции».
Кроме того, российский и турецкий минздравы сотрудничают и делятся друг с другом информацией. Роспотребнадзор запрашивал информацию про Коксаки, но она не подтвердилась.
«Подъём имелся в этом году сезонный, если говорить про Белгородскую область. Сказать, что это высокий подъём, 15 случаев, я тоже не могу. И в Российской Федерации тоже подъем регистрировался, но спад уже наметился в октябре, поэтому каких-то таких серьёзных ситуаций нет», — закончила спикер.