Вируса Коксаки белгородцам не стоит бояться? И можно ли ехать в Турцию?

В целом заболеваемость энтеровирусными инфекциями в регионе не вызывает опасений. За 10 месяцев 2024 года конкретно вирус Коксаки обнаружили в пяти случаях, что тоже не вызывает опасения. Да и сам вирус Коксаки — это не очень экзотический представитель и не особо опасный, о котором раньше не знали.