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Posted 29 ноября, 14:33

Published 29 ноября, 14:33

Modified 29 ноября, 14:36

Updated 29 ноября, 14:36

В Минцифры опровергли информацию об отмене отсрочки для IT-специалистов

Весной изменятся правила бронирования россиян от мобилизации? Что нужно знать

29 ноября 2024, 14:33
Фото: 1MI.

В Минцифры опровергли информацию об отмене отсрочки для IT-специалистов

Сюжет
Мобилизация
Предприятия и региональные власти больше не смогут бронировать россиян — эти полномочия передаются «федералам» и Министерству обороны РФ, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. А что будет с IT-отсрочкой?

В Сети ранее появилась информация о том, что отсрочка от срочной службы и от мобилизации якобы скоро перестанет действовать для IT-специалистов. В Минцифры это опровергают.

IT-отсрочка продолжит действовать и дальше, утверждают в ведомстве. Уже оформленные брони сотрудникам IT-компаний актуальны до 21 марта 2025 года. Затем бронь нужно будет получить по новым условиям: их обещали уточнить в декабре.

В Минцифры также заявили, что скорректированы общие правила бронирования для компаний из всех отраслей экономики.

На информацию о том, что на предприятиях начали уточнять правила бронирования сотрудников от мобилизации, отреагировали и в Госдуме. Так, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил RTVI: «Если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, Министерству обороны и так далее».

По словам депутата, «бронь» должны определять профильные министерства, в особенности — Минобороны и Министерство промышленности. При этом о мобилизации речи не идёт, подчеркнул Заварзин.

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#Валерия Колесникова#Общество#Правительство#Россия#Отсрочка#Ит#Минобороны#Мобилизация#Бронирование
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