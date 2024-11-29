Весной изменятся правила бронирования россиян от мобилизации? Что нужно знать

Posted 29 ноября, 14:33
Published 29 ноября, 14:33
Modified 29 ноября, 14:36
Updated 29 ноября, 14:36
В Сети ранее появилась информация о том, что отсрочка от срочной службы и от мобилизации якобы скоро перестанет действовать для IT-специалистов. В Минцифры это опровергают.
IT-отсрочка продолжит действовать и дальше, утверждают в ведомстве. Уже оформленные брони сотрудникам IT-компаний актуальны до 21 марта 2025 года. Затем бронь нужно будет получить по новым условиям: их обещали уточнить в декабре.
В Минцифры также заявили, что скорректированы общие правила бронирования для компаний из всех отраслей экономики.
На информацию о том, что на предприятиях начали уточнять правила бронирования сотрудников от мобилизации, отреагировали и в Госдуме. Так, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил RTVI: «Если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, Министерству обороны и так далее».
По словам депутата, «бронь» должны определять профильные министерства, в особенности — Минобороны и Министерство промышленности. При этом о мобилизации речи не идёт, подчеркнул Заварзин.