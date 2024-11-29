Весной изменятся правила бронирования россиян от мобилизации? Что нужно знать

На информацию о том, что на предприятиях начали уточнять правила бронирования сотрудников от мобилизации, отреагировали и в Госдуме. Так, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил RTVI: «Если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, Министерству обороны и так далее».