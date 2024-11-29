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Posted 29 ноября, 08:03

Published 29 ноября, 08:03

Modified 29 ноября, 08:03

Updated 29 ноября, 08:03

Белгородцы удивлены решению об увольнении директора прогимназии

В управлении образования объяснили увольнение директора прогимназии Белгорода

29 ноября 2024, 08:03
Фото: 1MI. Белгородцы удивлены решению об увольнении директора прогимназии
Сюжет
Образование
На просьбу родителей учеников «Прогимназии № 51» пересмотреть решение об увольнении директора Людмилы Бойченко ответил не только мэр города, но и управление образования. Правда, их версии разнятся, сообщил «Белгород №1».

Директора «Прогимназии № 51» Людмилу Бойченко, по словам белгородцев, сняли с поста якобы без объяснения причин. Похожая история уже наблюдалась летом и носила массовый характер. Подробнее о ней мы рассказали здесь.

Ранее мэр Валентин Демидов сообщил, что решение о расторжении контракта принималось «по обоюдному согласию с Людмилой Николаевной». Взамен ей предложили другую руководящую должность.

Управление образования представило другую версию. В ведомстве Telegram-каналу «Белгород № 1» пояснили, что уволили педагога из-за окончания действия трудового контракта. Почему его решили не продлевать, в управлении образования объяснить отказались.

Людмила БойченкоЛюдмила Бойченко
Людмила Бойченко. Фото: сайт «Прогимназии № 51»
Без причины? Белгородцы просят разобраться, почему уволили директора прогимназии
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