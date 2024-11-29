В управлении образования объяснили увольнение директора прогимназии Белгорода

Posted 29 ноября, 08:03
Published 29 ноября, 08:03
Modified 29 ноября, 08:03
Updated 29 ноября, 08:03
Директора «Прогимназии № 51» Людмилу Бойченко, по словам белгородцев, сняли с поста якобы без объяснения причин. Похожая история уже наблюдалась летом и носила массовый характер. Подробнее о ней мы рассказали здесь.
Ранее мэр Валентин Демидов сообщил, что решение о расторжении контракта принималось «по обоюдному согласию с Людмилой Николаевной». Взамен ей предложили другую руководящую должность.
Управление образования представило другую версию. В ведомстве Telegram-каналу «Белгород № 1» пояснили, что уволили педагога из-за окончания действия трудового контракта. Почему его решили не продлевать, в управлении образования объяснить отказались.