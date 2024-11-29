В Модульбанке рассказали, как минимизировать ущерб от бухгалтерских селф-сервисов

По словам управляющего директора Модульбанка Никиты Константинова, в банке разбираются в нюансах каждого бизнеса, и клиентам предоставляются консультации, в ходе которых они учатся избегать ошибок и проблем с ФНС. Это необходимо, поскольку работа с селф-сервисами, в том числе банковскими, может обернуться неприятной ошибкой. Представители бизнеса могут не знать нюансов учета, а сервис может не обладать необходимым функционалом для корректного расчета налоговой базы.