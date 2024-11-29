В Модульбанке рассказали, как минимизировать ущерб от бухгалтерских селф-сервисов

Posted 29 ноября, 07:15
Published 29 ноября, 07:15
Modified 29 ноября, 07:15
Updated 29 ноября, 07:15
Однако решения, упрощающие ведение бизнеса, отнюдь не избавляют от возможных ошибок и требуют регулярного контроля со стороны пользователя. Об этом пишет NewsNN.ru.
Не вызывает сомнений, что современные платформы предусматривают сокращение рисков ошибок за счет применения алгоритмов проверки данных, автообновления норм законодательства и встроенных подсказок для операторов. Тем не менее на 100% исключить вероятность появления ошибок не получится. Например, сервис может ошибиться при расчете суммы налога к уплате по причине устаревания формул или некорректных настроек, возможны и проблемы при синхронизации данных, кратковременные технические сбои и отсутствие актуализации изменений в налоговом законодательстве.
Для выявления ошибок можно обратиться за помощью к консультационным компаниям или индивидуальным финансовым консультантам, а также к технологическим партнерам. Во многих банках также существуют отделы корпоративного обслуживания, оказывающие консультационные услуги. Ряд финансовых учреждений уже открывает полноценные линии помощи бизнесу для выявления ошибок бухгалтерских селф-сервисов.
В частности, Модульбанк, развивающийся в последние годы как предпринимательский хаб, сообщил об открытии линии поддержки бизнеса, пострадавшего от бухгалтерских селф-сервисов.
По словам управляющего директора Модульбанка Никиты Константинова, в банке разбираются в нюансах каждого бизнеса, и клиентам предоставляются консультации, в ходе которых они учатся избегать ошибок и проблем с ФНС. Это необходимо, поскольку работа с селф-сервисами, в том числе банковскими, может обернуться неприятной ошибкой. Представители бизнеса могут не знать нюансов учета, а сервис может не обладать необходимым функционалом для корректного расчета налоговой базы.
«Модульбухгалтерия» представляет собой бухгалтерию с компетентными сотрудниками, позволяющую подготовить документацию на компенсацию/неустойку предпринимателям, получившим доначисления из-за неверного учета в банковских селф-сервисах, и, если необходимо, представляющую их интересы в суде.
Каждый из случаев требует индивидуального рассмотрения. Для обсуждения возможных вариантов поддержки необходимо обратиться непосредственно в банк. В России такие услуги предоставляют в Сбербанке, ВТБ и Альфа-Банке. При этом некоторые финучреждения предлагают уже интегрированные бухгалтерские сервисы, которые могут автоматически синхронизировать банковские операции с финансовым учетом. Это способствует сокращению количества ошибок, но все равно их не исключает.