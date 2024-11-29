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Posted 29 ноября, 17:14

Published 29 ноября, 17:14

Modified 29 ноября, 17:14

Updated 29 ноября, 17:14

У Россельхознадзора появились вопросы к некоторым колбасам

В часто встречающейся в магазинах колбасе нашли опасный «мясной клей»

29 ноября 2024, 17:14
Фото: 1MI. У Россельхознадзора появились вопросы к некоторым колбасам
Россельхознадзор проверил продукты российских производителей. В некоторых из них нашли нарушения. Например, в колбасе, которую делает владимирское ЗАО «Стародворские колбасы», обнаружили микробную трансглутаминазу. Что это такое и чем она опасна?

В колбасе от ЗАО «Стародворские колбасы» (Владимирская область) обнаружена микробная трансглутаминаза. Это вещество также называют мясным, или колбасным, клеем. Его добавляют в белковые продукты, чтобы проще склеивать белки и тем самым снизить затраты на производство.

Но клей не только делает продукцию дешевле, но и снижает иммунитет у её потребителя. Медики выяснили, что микробная трансглутаминаза способствует развитию Альцгеймера, Паркинсона и онкологии. Поэтому эта добавка в России запрещена.

Её, тем не менее, периодически находят в продуктах. Ранее мясной клей обнаружили в сосисках всё тех же «Стародворских колбас». Информацию о некачественных продуктах уже отправили в Роспотребнадзор.

В самой компании в ответе на запрос владимирского СМИ указали, что «предприятия холдинга Аби микробную трансглютаминазу для производства продуктов не применяют».

«Мясной клей» и плесень впридачу уже находили в твороге. С какими марками надо быть осторожнее — читайте в нашем материале.

Внутри «мясной клей» и плесень: какие марки творога лучше не покупать в магазинах?
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#Валерия Колесникова#Россия#Колбаса#Еда#Мясной клей
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