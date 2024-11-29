В часто встречающейся в магазинах колбасе нашли опасный «мясной клей»

Posted 29 ноября, 17:14
Published 29 ноября, 17:14
Modified 29 ноября, 17:14
Updated 29 ноября, 17:14
В колбасе от ЗАО «Стародворские колбасы» (Владимирская область) обнаружена микробная трансглутаминаза. Это вещество также называют мясным, или колбасным, клеем. Его добавляют в белковые продукты, чтобы проще склеивать белки и тем самым снизить затраты на производство.
Но клей не только делает продукцию дешевле, но и снижает иммунитет у её потребителя. Медики выяснили, что микробная трансглутаминаза способствует развитию Альцгеймера, Паркинсона и онкологии. Поэтому эта добавка в России запрещена.
Её, тем не менее, периодически находят в продуктах. Ранее мясной клей обнаружили в сосисках всё тех же «Стародворских колбас». Информацию о некачественных продуктах уже отправили в Роспотребнадзор.
В самой компании в ответе на запрос владимирского СМИ указали, что «предприятия холдинга Аби микробную трансглютаминазу для производства продуктов не применяют».
«Мясной клей» и плесень впридачу уже находили в твороге. С какими марками надо быть осторожнее — читайте в нашем материале.